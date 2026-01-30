लखनऊ से सऊदी जा रही फ्लाइट में मचा हड़कंप: केबिन प्रेशर फेल होते ही 275 यात्रियों की सांसें अटकीं, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

विमान में केबिन प्रेशर एक कृत्रिम वायु दबाव प्रणाली होती है, जो उड़ान के दौरान यात्रियों को सामान्य माहौल जैसा महसूस कराती है। जब विमान 30,000 से 40,000 फीट की ऊंचाई पर होता है, तब बाहर की हवा बहुत पतली हो जाती है। ऐसे में केबिन प्रेशर सिस्टम अंदर 6,000 से 8,000 फीट की ऊंचाई के बराबर वायु दबाव बनाए रखता है, ताकि यात्रियों को सांस लेने में कोई दिक्कत न हो और शरीर पर दबाव का असर न पड़े।