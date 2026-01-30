30 जनवरी 2026,

‘ट्रंपवा ने मोदी जी पर कराया तंत्र–मंत्र’, परमहंस आचार्य बोले-वैदिक पाठ किया; अब वशीकरण असर नहीं करेगा

Paramhans Acharya Big Statement: परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि ट्रंपवा ने मोदी जी पर तंत्र-मंत्र करवा दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Harshul Mehra

Jan 30, 2026

paramahams acharya said that donald trump has done black magic on pm narendra modi

परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज

Paramhans Acharya Big Statement: सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्टकार्ड जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि PM मोदी पर तंत्र–मंत्र कर दिया गया है। कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने यही स्क्रिप्ट पढ़ दी।

UP News: 'मोदी जी पर किया गया तंत्र-मंत्र'

परमहंस आचार्य ने कहा, '' एक खबर मिली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी गोपनीय बात बताई। उन्होंने कहा मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देखकर कुछ तंत्र-मंत्र करवाकर के वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए की दाल में काला है।

हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा हैं उन्होंने तंत्र-मंत्र करवा कर के वशीकरण किया था। आज हम लोगों ने बैठकर वैदिक मंत्रों का पाठ किया है। इससे मोदी जी पर कोई तंत्र-मंत्र और वशीकरण का असर नहीं पड़ेगा।''

UP: 'मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं'

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' मोदी जी से निवेदन है ऐसा कोई कानून ना बनाएं कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ता रहा है। दोबारा ऐसा ना ये मैं आशा करता हूं और हम लोग अयोध्या से लगातार मोदी के लिए पूजा-पाठ करते रहेंगे। उन के ऊपर तंत्र-मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"

UGC के नए नियमों पर विरोध क्यों?

बता दें कि UGC के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला। खासतौर पर जनरल कैटेगरी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रावधान उनके हितों के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि मामले में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है।

स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने दिया बयान

गौरतलब है कि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइंस को लेकर विवाद तेज हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि ये नियम हिंदू समाज और ऊंची जातियों के साथ भेदभाव दिखाते हैं। इसको लेकर संत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि UGC का नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा है।

Updated on:

30 Jan 2026 01:14 pm

Published on:

30 Jan 2026 01:13 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / ‘ट्रंपवा ने मोदी जी पर कराया तंत्र–मंत्र’, परमहंस आचार्य बोले-वैदिक पाठ किया; अब वशीकरण असर नहीं करेगा
