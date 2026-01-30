‘ट्रंपवा ने मोदी जी पर कराया तंत्र–मंत्र’, परमहंस आचार्य बोले-वैदिक पाठ किया; अब वशीकरण असर नहीं करेगा

परमहंस आचार्य ने बड़ा बयान दिया। फोटो सोर्स- पत्रिका न्यूज
Paramhans Acharya Big Statement: सोशल मीडिया पर एक फर्जी पोस्टकार्ड जमकर वायरल हो रहा है। जिसमें कथित तौर पर राजनाथ सिंह के हवाले से दावा किया जा रहा है कि PM मोदी पर तंत्र–मंत्र कर दिया गया है। कैमरे के सामने परमहंस आचार्य ने यही स्क्रिप्ट पढ़ दी।
परमहंस आचार्य ने कहा, '' एक खबर मिली। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने बड़ी गोपनीय बात बताई। उन्होंने कहा मोदी जी के बढ़ते हुए प्रभाव को दुनिया ने देखकर कुछ तंत्र-मंत्र करवाकर के वशीकरण किया है। तभी हम समझ गए की दाल में काला है।
हमने ध्यान लगाया तो पता चला कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति ट्रंपवा हैं उन्होंने तंत्र-मंत्र करवा कर के वशीकरण किया था। आज हम लोगों ने बैठकर वैदिक मंत्रों का पाठ किया है। इससे मोदी जी पर कोई तंत्र-मंत्र और वशीकरण का असर नहीं पड़ेगा।''
अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' मोदी जी से निवेदन है ऐसा कोई कानून ना बनाएं कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ता रहा है। दोबारा ऐसा ना ये मैं आशा करता हूं और हम लोग अयोध्या से लगातार मोदी के लिए पूजा-पाठ करते रहेंगे। उन के ऊपर तंत्र-मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"
बता दें कि UGC के नए नियमों को लेकर देश के कई हिस्सों में विरोध देखने को मिला। खासतौर पर जनरल कैटेगरी से जुड़े कुछ लोगों का कहना है कि ये प्रावधान उनके हितों के अनुकूल नहीं हैं। हालांकि मामले में अपडेट ये है कि सुप्रीम कोर्ट ने फिलहाल नए नियमों पर रोक लगा दी है।
गौरतलब है कि UGC यानी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की नई गाइडलाइंस को लेकर विवाद तेज हो गया है। आरोप लग रहे हैं कि ये नियम हिंदू समाज और ऊंची जातियों के साथ भेदभाव दिखाते हैं। इसको लेकर संत समाज भी आक्रोशित नजर आ रहा है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती का कहना है कि UGC का नियम सनातन धर्म के लिए बड़ा खतरा है।
