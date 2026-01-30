‘ट्रंपवा ने मोदी जी पर कराया तंत्र–मंत्र’, परमहंस आचार्य बोले-वैदिक पाठ किया; अब वशीकरण असर नहीं करेगा

अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा, '' मोदी जी से निवेदन है ऐसा कोई कानून ना बनाएं कि आपस में मतभेद पैदा हो और देश का विकास रुक जाए। मोदी जी से देश को बड़ी अपेक्षाएं हैं। देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। इसी तरह आगे बढ़ता रहा है। दोबारा ऐसा ना ये मैं आशा करता हूं और हम लोग अयोध्या से लगातार मोदी के लिए पूजा-पाठ करते रहेंगे। उन के ऊपर तंत्र-मंत्र का प्रभाव नहीं पड़ेगा।"