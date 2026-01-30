30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

UP Panchayat Chunav 2026: क्या 2027 में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? मंत्री OP राजभर ने बताया सही डेट

क्या टल जाएंगे यूपी पंचायत चुनाव? यह तेजी से उठ रहे हैं कि क्या चुनाव 2027 के बाद होंगे, तो सभी अटकलों को लेकर OP राजभर ने साफ कर दिया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Anuj Singh

Jan 30, 2026

UP पंचायत चुनाव 2026 टलेंगे या समय पर होंगे?

UP पंचायत चुनाव 2026 टलेंगे या समय पर होंगे?Source- Patrika

UP Panchayat Chunav 2026 Date: यूपी पंचायत चुनाव को लेकर रोज तरह-तरह की खबर सामने आ रही है। कभी अप्रेल-मई चुनाव होने की बात होती है, तो कभी विधानसभा चुनाव यानी 2027 के बाद यूपी पंचायत चुनाव होने की बात हो रही है। जबसे यूपी पंचायत चुनाव 2027 के बाद होने की बात सामने आई है। उसके बाद से ही चुनाव लड़ने वाली उम्मीदवारों की चींता बढ़ गई है। बता दें लोगों ने गांव स्तर पर चुनाव की तैयारियां भी शुरू कर दी थी, लेकिन जबसे यह खबर लोगों तक पहुंची है, तबसे लोग बहुत परेशान हैं, लेकिन आज हम आपको क्या सच में चुनाव टल सकते हैं, इसको लेकर पुरी जानकारी स्पष्ट तरीके से बताएंगे।

क्यों टल सकते हैं यूपी पंचायत चुनाव?

उत्तर प्रदेश में अप्रैल-मई 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव अब अगले साल यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से यह देरी होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार और राजनीतिक दल भी इस मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं, जिससे समय पर चुनाव होने की उम्मीद कम हो रही है। पंचायत चुनाव समय पर न होने की सबसे बड़ी वजह जनगणना है। मई-जून 2026 में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें यूपी में हाउस लिस्टिंग सर्वे होगा। इस काम के लिए करीब पांच लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगेंगे। इन सबका पहले व्यापक प्रशिक्षण भी होना है। इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण पंचायत चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा।

बोर्ड परीक्षा और मतदाता सूची का टकराव

राज्य निर्वाचन आयोग 27 मार्च 2026 को पंचायत चुनाव के लिए अंतिम मतदाता सूची प्रकाशित करेगा। उसी समय बोर्ड की परीक्षाएं भी शुरू हो जाएंगी। परीक्षाओं और जनगणना की तैयारियों के बीच चुनाव कराना संभव नहीं दिख रहा है। वहीं विभागीय मंत्री और अधिकारी इस मुद्दे पर कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वे न तो चुनाव की तारीखों की पुष्टि कर रहे हैं और न ही देरी की वजह बता रहे हैं।

यूपी पंचायत चुनाव को लेकर मंत्री राजभर

इन सारी अटकलों पर कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि पंचायत चुनाव समय पर ही होंगे। चुनाव को लेकर मतपत्रों को जिले में भेजा जा रहा है, जैसे ही 28 मार्च को SIR का काम पुरा होगा। उसके बाद तुरंत चुनाव का ऐलान कर दिया जाएगा। राजभर ने साफ कर दिया है कि चुनाव अप्रेल-मई तक करा लिए जाएंगे।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Jan 2026 03:50 pm

Published on:

30 Jan 2026 03:49 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / UP Panchayat Chunav 2026: क्या 2027 में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? मंत्री OP राजभर ने बताया सही डेट
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे पर भड़के चंद्रशेखर आजाद, सरकार पर लगाए गंभीर आरोप

UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के स्टे से भड़के चंद्रशेखर आजाद
लखनऊ

लखनऊ से सऊदी जा रही फ्लाइट में मचा हड़कंप: केबिन प्रेशर फेल होते ही 275 यात्रियों की सांसें अटकीं, कराई गई इमरजेंसी लैंडिंग

lucknow jeddah flight emergency landing news
लखनऊ

‘ट्रंपवा ने मोदी जी पर कराया तंत्र–मंत्र’, परमहंस आचार्य बोले-वैदिक पाठ किया; अब वशीकरण असर नहीं करेगा

paramahams acharya said that donald trump has done black magic on pm narendra modi
लखनऊ

यूपी में ठंड का प्रकोप तेज, घना कोहरा छाया, 1 से 3 होगी बारिश, जाने अपडेट20304867

जनवरी के अंत तक गिरेगा तापमान, फरवरी की शुरुआत में बदलेगा मौसम का मिजाज (फोटो सोर्स : Patrika)
लखनऊ

चांदी भाव ने रिकॉर्ड तोड़ा, ₹4 लाख पार; तेजी-मंदी के साथ बाजार में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया

Gold And Silver Price 30 January 2026
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.