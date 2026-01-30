UP Panchayat Chunav 2026: क्या 2027 में होंगे यूपी पंचायत चुनाव? मंत्री OP राजभर ने बताया सही डेट

उत्तर प्रदेश में अप्रैल-मई 2026 में होने वाले पंचायत चुनाव अब अगले साल यानी 2027 के विधानसभा चुनाव के बाद हो सकते हैं। प्रशासनिक और तकनीकी कारणों से यह देरी होने की संभावना बढ़ गई है। सरकार और राजनीतिक दल भी इस मामले में धीमी गति से काम कर रहे हैं, जिससे समय पर चुनाव होने की उम्मीद कम हो रही है। पंचायत चुनाव समय पर न होने की सबसे बड़ी वजह जनगणना है। मई-जून 2026 में जनगणना का पहला चरण शुरू होगा, जिसमें यूपी में हाउस लिस्टिंग सर्वे होगा। इस काम के लिए करीब पांच लाख से ज्यादा अधिकारी और कर्मचारी लगेंगे। इन सबका पहले व्यापक प्रशिक्षण भी होना है। इतने बड़े स्तर पर कर्मचारियों की व्यस्तता के कारण पंचायत चुनाव करवाना मुश्किल हो जाएगा।