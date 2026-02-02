2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

लखनऊ

संसद में राहुत गांधी के बचाव में खड़े हुए अखिलेश यादव, चीन को लेकर कही बड़ी बात

लोकसभा में चीन से जुड़े मुद्दे पर राहुल गांधी के भाषण के दौरान भारी हंगामा हुआ। समाजवादी पार्टी सांसद अखिलेश यादव ने राहुल गांधी का समर्थन करते हुए कहा कि चीन से जुड़ा मामला बेहद संवेदनशील है।

लखनऊ

image

Anuj Singh

Feb 02, 2026

लोकसभा में राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव

लोकसभा में राहुल गांधी के समर्थन में उतरे अखिलेश यादव Source- ANI

Akhilesh Yadav Defense Rahul Gandhi in Parliament: लोकसभा में, चीन के संदर्भ में बोल रहे लोकसभा में विपक्ष के नेता के समर्थन में बोलते हुए समाजवादी पार्टी के सांसद अखिलेश यादव ने कहा कि चीन से जुड़ा मामला बहुत संवेदनशील है। लोकसभा में विपक्ष के नेता को बोलने की इजाज़त दी जानी चाहिए।

लोकसभा में क्यों हुई बहस?

सोमवार को लोकसभा में भारी हंगामा मच गया, जब विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव की चर्चा के दौरान भाषण शुरू किया। राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार पूर्व सेना प्रमुख जनरल मनोज मुकुंद नरवणे की डोकलाम गतिरोध पर लिखी किताब के प्रकाशन पर रोक लगा रही है। उन्होंने कहा कि सरकार इस किताब को छपने नहीं दे रही। सरकार ने राहुल की इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और उनसे ठोस सबूत पेश करने की मांग की। इस मुद्दे पर दोनों पक्षों में तीखी बहस हुई, जिससे सदन में काफी शोर-शराबा हुआ।

राजनाथ सिंह ने राहुल गांधी को घेरा

लोकसभा में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि मैं चाहता हूं कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वह किताब सदन के सामने पेश करें, जिससे वह कोट कर रहे हैं, क्योंकि जिस किताब का वह ज़िक्र कर रहे हैं, वह पब्लिश नहीं हुई है। बता दें कि राजनाथ सिंह ने लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी पर आपत्ति जताई, क्योंकि उन्होंने सदन में एक पब्लिश्ड मैगज़ीन की कहानी के कोट्स का हवाला दिया, जो सदन के नियमों के खिलाफ है। राहुल गांधी का कहना है कि उनका सोर्स भरोसेमंद है और इसमें एक पूर्व आर्मी जनरल के अप्रकाशित संस्मरणों के कोट्स शामिल हैं।

किरेन रिजिजू ने क्या कहा?

लोकसभा में केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री ने कहा कि स्पीकर ने फैसला दिया है कि मैगज़ीन या अखबारों के आर्टिकल को सदन में कोट नहीं किया जा सकता, सदन में बहस कानूनों के हिसाब से होनी चाहिए।

02 Feb 2026 03:23 pm

