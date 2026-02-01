यूपी के 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर, सुशील कुमार घुले बने STF के DIG

प्रतीकात्मक तस्वीर।
लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 5 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। सभी अधिकारी DIG रैंक के हैं, जिनमें से चार को हाल ही में प्रमोशन मिला था और वे नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। शासन ने अब सभी को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।
सबसे अहम नियुक्ति में सुशील कुमार घुले को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का DIG बनाया गया है। वे अब तक STF में SSP के पद पर कार्यरत थे और संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क व हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का अनुभव रखते हैं।
सुशील कुमार घुले - DIG, STF (पहले SSP, STF)
यमुना प्रसाद - DIG, PTS मुरादाबाद (पहले DCP, गौतमबुद्धनगर)
हेमराज मीणा - DIG, CIFS (पहले पुलिस मुख्यालय)
सचिन्द्र पटेल - DIG, एंटी करप्शन, लखनऊ (पहले 44वीं वाहिनी PAC, मेरठ)
अखिलेश कुमार चौरसिया - DIG, स्थापना (Establishment)
STF: संगठित अपराध, आतंकवाद, माफिया और बड़े आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई की जिम्मेदारी।
PAC (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी): दंगा नियंत्रण, चुनाव, आपदा और संवेदनशील इलाकों में तैनाती।
CIFS: पुलिस बल में आंतरिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और संस्थागत ढांचे से जुड़े अहम कार्य।
अखिलेश कुमार चौरसिया : 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले चौरसिया को DGP डिस्क मेडल मिल चुका है। वे 2019 से 2021 तक CBI में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं। अब उन्हें पुलिस स्थापना से जुड़े अहम प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
सुशील कुमार घुले : 2012 बैच के IPS अधिकारी। बरेली के SSP रह चुके हैं। कांवड़ यात्रा, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। STF में DIG बनना उनके करियर का अहम पड़ाव माना जा रहा है।
यमुना प्रसाद : 2012 बैच के IPS, सिद्धार्थनगर (नेपाल सीमा क्षेत्र) से ताल्लुक। नोएडा में DCP रहते हुए चर्चित घटनाओं से भी जुड़े रहे। अब उन्हें PTS मुरादाबाद जैसे ट्रेनिंग और फोर्स मैनेजमेंट से जुड़े संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है।
हेमराज मीणा : राजस्थान मूल के 2012 बैच IPS अधिकारी। हिंदी साहित्य में एमए। मुरादाबाद में SSP के रूप में कानून-व्यवस्था संभाल चुके हैं। अब CIFS में DIG के तौर पर संस्थागत सुरक्षा से जुड़े कार्य देखेंगे।
सचिन्द्र पटेल : 2012 बैच के IPS अधिकारी, जौनपुर निवासी। B.Tech (IT) बैकग्राउंड। कुशीनगर में SP और ATS लखनऊ में भी सेवाएं दे चुके हैं। अब उन्हें एंटी करप्शन संगठन में DIG बनाया गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अहम इकाई है।
