यूपी के 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर, सुशील कुमार घुले बने STF के DIG

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 5 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। सभी अधिकारी DIG रैंक के हैं, जिनमें से चार को हाल ही में प्रमोशन मिला था और वे नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। शासन ने अब सभी को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।