6 फ़रवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Gold Silver Price Today

Rashifal

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

यूपी के 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर, सुशील कुमार घुले बने STF के DIG

UP IPS officers transfer : उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 5 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। सबसे अहम नियुक्ति में सुशील कुमार घुले को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का DIG बनाया गया है।

2 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Avaneesh Kumar Mishra

Feb 06, 2026

प्रतीकात्मक तस्वीर।

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार ने शुक्रवार शाम 5 सीनियर IPS अधिकारियों के तबादले की सूची जारी की। सभी अधिकारी DIG रैंक के हैं, जिनमें से चार को हाल ही में प्रमोशन मिला था और वे नई तैनाती का इंतजार कर रहे थे। शासन ने अब सभी को अहम जिम्मेदारियां सौंप दी हैं।

सबसे अहम नियुक्ति में सुशील कुमार घुले को स्पेशल टास्क फोर्स (STF) का DIG बनाया गया है। वे अब तक STF में SSP के पद पर कार्यरत थे और संगठित अपराध, माफिया नेटवर्क व हाई-प्रोफाइल मामलों की जांच का अनुभव रखते हैं।

तबादले की पूरी सूची

सुशील कुमार घुले - DIG, STF (पहले SSP, STF)
यमुना प्रसाद - DIG, PTS मुरादाबाद (पहले DCP, गौतमबुद्धनगर)
हेमराज मीणा - DIG, CIFS (पहले पुलिस मुख्यालय)
सचिन्द्र पटेल - DIG, एंटी करप्शन, लखनऊ (पहले 44वीं वाहिनी PAC, मेरठ)
अखिलेश कुमार चौरसिया - DIG, स्थापना (Establishment)

STF, PAC और CIFS क्यों अहम हैं?

STF: संगठित अपराध, आतंकवाद, माफिया और बड़े आपराधिक नेटवर्क पर कार्रवाई की जिम्मेदारी।
PAC (प्रांतीय सशस्त्र कांस्टेबुलरी): दंगा नियंत्रण, चुनाव, आपदा और संवेदनशील इलाकों में तैनाती।
CIFS: पुलिस बल में आंतरिक सुरक्षा, प्रशिक्षण और संस्थागत ढांचे से जुड़े अहम कार्य।

जानें इन IPS का संक्षिप्त परिचय

अखिलेश कुमार चौरसिया : 2009 बैच के IPS अधिकारी हैं। इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से आने वाले चौरसिया को DGP डिस्क मेडल मिल चुका है। वे 2019 से 2021 तक CBI में प्रतिनियुक्ति पर रह चुके हैं। अब उन्हें पुलिस स्थापना से जुड़े अहम प्रशासनिक कार्यों की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

सुशील कुमार घुले : 2012 बैच के IPS अधिकारी। बरेली के SSP रह चुके हैं। कांवड़ यात्रा, कानून-व्यवस्था और अपराध नियंत्रण में सख्त कार्यशैली के लिए जाने जाते हैं। STF में DIG बनना उनके करियर का अहम पड़ाव माना जा रहा है।

यमुना प्रसाद : 2012 बैच के IPS, सिद्धार्थनगर (नेपाल सीमा क्षेत्र) से ताल्लुक। नोएडा में DCP रहते हुए चर्चित घटनाओं से भी जुड़े रहे। अब उन्हें PTS मुरादाबाद जैसे ट्रेनिंग और फोर्स मैनेजमेंट से जुड़े संस्थान की जिम्मेदारी दी गई है।

हेमराज मीणा : राजस्थान मूल के 2012 बैच IPS अधिकारी। हिंदी साहित्य में एमए। मुरादाबाद में SSP के रूप में कानून-व्यवस्था संभाल चुके हैं। अब CIFS में DIG के तौर पर संस्थागत सुरक्षा से जुड़े कार्य देखेंगे।

सचिन्द्र पटेल : 2012 बैच के IPS अधिकारी, जौनपुर निवासी। B.Tech (IT) बैकग्राउंड। कुशीनगर में SP और ATS लखनऊ में भी सेवाएं दे चुके हैं। अब उन्हें एंटी करप्शन संगठन में DIG बनाया गया है, जो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई की अहम इकाई है।

ये भी पढ़ें

‘2027 में मेरे बिना एक सीट जीत जाना तो मान लूंगी तुम नेता हो’, रोहिणी घावरी का चंद्रशेखर पर कटाक्ष
बिजनोर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

06 Feb 2026 08:23 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / यूपी के 5 सीनियर IPS अफसरों के ट्रांसफर, सुशील कुमार घुले बने STF के DIG

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘दलित कार्ड’ से PDA का चक्रव्यूह तोड़ेगी BJP! 14 नए जिलाध्यक्षों के इस दिन तक घोषित होंगे नाम; मंत्रीमंडल विस्तार….

bjp trying to break pda maze by using dalit card what news regarding cabinet expansion up
लखनऊ

Ghooskhor Pandat Row: ‘घूसखोर पंडत’ विवाद में मायावती की एंट्री, बोलीं-किसी भी समुदाय की छवि खराब करना उचित नहीं

mayawati
लखनऊ

घूसखोर पंडत’ फिल्म पर लखनऊ में केस दर्ज, धार्मिक भावनाएं भड़काने के आरोप में पुलिस सख्त कार्रवाई

नेटफ्लिक्स फिल्म “घूसखोर पंडत” पर FIR: धार्मिक भावनाएं आहत करने के आरोप, लखनऊ में दर्ज हुआ मामला (Source: Police Media Cell)
लखनऊ

बॉर्डर पर बड़ा फैसला: भारत-नेपाल सीमा क्षेत्रों में बिना PAN अब जमीन-मकान रजिस्ट्री बंद, सरकार का सख्त आदेश

भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में संपत्ति पंजीकरण के लिए PAN अनिवार्य,वित्तीय अपराध और सुरक्षा चुनौतियों पर सख्त कदम (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

UGC ने बढ़ाई BJP की चिंता! यूपी में भाजपा का कोर वोटर नाराज, 2027 चुनाव से पहले क्या मिलेगा समाधान?

2027 चुनाव से पहले BJP को बड़ा झटका
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.