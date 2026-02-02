UP Weather Alert: कोहरे में कमी और दिन का तापमान बढ़ा, तीन पश्चिमी विक्षोभों का प्रभाव जारी

कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि यह हल्की बारिश रबी फसलों के लिए फायदेमंद साबित हो सकती है, खासकर गेहूं और सरसों की फसलों को नमी मिलेगी। हालांकि अधिक वर्षा या तेज हवाएं नहीं होने से फसलों को नुकसान की आशंका कम है। कोहरे में कमी आने से सड़क और हवाई यातायात को राहत मिली है। दृश्यता सुधरने के कारण वाहनों की आवाजाही सामान्य हो रही है। हालांकि बारिश के दौरान फिसलन भरी सड़कों पर सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। तापमान में उतार-चढ़ाव से सर्दी-जुकाम और वायरल संक्रमण के मामले बढ़ सकते हैं। डॉक्टरों ने बच्चों और बुजुर्गों को मौसम के अनुसार कपड़े पहनने और भीगने से बचने की सलाह दी है।