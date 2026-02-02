Pride Ride: प्रेम, साहस और पहचान का जश्न, लखनऊ में निकली प्राइड राइड

Lucknow Pride Ride Paints City in Rainbow Colors,: आज नवाबी शहर लखनऊ सिर्फ अपनी तहज़ीब और ऐतिहासिक पहचान से नहीं, बल्कि इंद्रधनुषी रंगों में सजे साहस, आत्मसम्मान और प्रेम के संदेश से भी चमक उठा। शहर की सड़कों पर आयोजित प्राइड राइड केवल एक साइकिल रैली नहीं थी,यह एक संवाद था, एक शांत लेकिन गूंजती हुई मांग, जो कह रही थी: “हमें देखा जाए, हमें सुना जाए, और हमें स्वीकार किया जाए। हजरतगंज की प्रतिष्ठित गलियों से लेकर 1090 चौराहे की ऊर्जावान हलचल तक, सैकड़ों प्रतिभागियों ने साइकिलों, झंडों और नारों के साथ यह स्पष्ट किया कि यह केवल परेड नहीं, बल्कि एक साझा धड़कन थी,एक ऐसे समाज की धड़कन, जो विविधता को अपनाना सीख रहा है।