लखनऊ ग्रीन कॉरिडोर फेज-3 शुरू, पिपराघाट से शहीद पथ तक बनेगा तेज मार्ग, जाम से मिलेगी राहत

LDA Begins Phase-3 of Lucknow Green Corridor: राजधानी लखनऊ में यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने और शहर के प्रमुख हिस्सों को तेज कनेक्टिविटी देने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने ग्रीन कॉरिडोर परियोजना के तृतीय चरण का कार्य शुरू कर दिया है। पिपराघाट से शहीद पथ के बीच बनने वाला यह लगभग 5 किलोमीटर लंबा कॉरिडोर शहर के लिए एक अहम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट माना जा रहा है।