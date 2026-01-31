PCS Transfer: यूपी में हड़कंप मचाने वाला तबादला आदेश, 5 PCS अफसर इधर-उधर, कई जिलों की प्रशासनिक कमान बदली

PCS Transfer 2026 : उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रशासनिक कार्यों को और प्रभावी बनाने के उद्देश्य से प्रांतीय सिविल सेवा (PCS) के पांच अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। शासन की ओर से जारी आदेश में विभिन्न जिलों और मंडलों में अधिकारियों की नई तैनाती की गई है। इन तबादलों से स्थानीय प्रशासनिक तंत्र में नई सक्रियता आने की उम्मीद जताई जा रही है।