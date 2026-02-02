Lucknow Airport: दम्माम फ्लाइट दिल्ली डायवर्ट, 200 यात्री फंसे, आधे घंटे आसमान में चक्कर

रविवार सुबह लखनऊ और आसपास के इलाकों में घना कोहरा छाया रहा। मौसम विभाग के अनुसार, सर्दी के इस दौर में हवा की नमी और कम तापमान के कारण ज़मीन के पास धुंध की परत गहरी हो जाती है, जिससे रनवे की दृश्यता (Runway Visual Range) काफी घट जाती है। एटीसी के नियमों के अनुसार, यदि दृश्यता निर्धारित सीमा से नीचे चली जाए तो विमान की लैंडिंग रोक दी जाती है, भले ही विमान तकनीकी रूप से आधुनिक नेविगेशन सिस्टम से लैस हो। विशेषज्ञों का कहना है कि अंतिम निर्णय हमेशा यात्री सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए लिया जाता है।