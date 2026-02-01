पीएम सूर्य घर योजना: यूपी में ऊर्जा क्रांति, 10.94 लाख से अधिक आवेदन, बिजली बिल और पर्यावरण में बड़ी राहत

PM Surya Ghar Scheme: उत्तर प्रदेश ने स्वच्छ और हरित ऊर्जा के क्षेत्र में नया कीर्तिमान स्थापित कर दिखाया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के प्रभावी क्रियान्वयन के चलते उत्तर प्रदेश न केवल देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हुआ है, बल्कि यह राज्य ऊर्जा आत्मनिर्भरता और हरित विकास की दिशा में तेज़ी से अग्रसर भी हो रहा है। राष्ट्रीय पोर्टल के आंकड़ों के अनुसार अब तक देशभर में 58.36 लाख से अधिक आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें अकेले उत्तर प्रदेश में 10.94 लाख से अधिक आवेदन दर्ज किए गए हैं। यह आंकड़ा प्रदेश के आम नागरिकों की सक्रिय भागीदारी और सौर ऊर्जा के प्रति बढ़ते भरोसे को दर्शाता है।