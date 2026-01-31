LDA: बटलर पैलेस में झील के बीच बनेगा आईलैंड कैफे, लखनऊ को मिलेगा नया खूबसूरत पर्यटन स्थल आकर्षण

Butler Palace to become new attraction: लखनऊ की ऐतिहासिक धरोहरों को नई पहचान देने की दिशा में लखनऊ विकास प्राधिकरण (एलडीए) ने एक और बड़ा कदम उठाया है। एलडीए उपाध्यक्ष प्रथमेश कुमार ने बुधवार को बटलर पैलेस परिसर में चल रहे सौंदर्यीकरण और पुनरुद्धार कार्यों का स्थलीय निरीक्षण किया और अधिकारियों को तय समय सीमा में गुणवत्तापूर्ण काम पूरा करने के सख्त निर्देश दिए। इस परियोजना के तहत ऐतिहासिक बटलर झील के बीच बने द्वीप (आईलैंड) पर एक आकर्षक कैफेटेरिया विकसित किया जा रहा है, जिसका नाम “आईलैंड कैफे” रखा जाएगा। यह परियोजना न केवल पर्यटन को बढ़ावा देगी, बल्कि शहरवासियों को प्राकृतिक सुंदरता के बीच समय बिताने का एक नया और अनूठा ठिकाना भी उपलब्ध कराएगी।