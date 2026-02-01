Budget 2026 Update: यूपी में कैंसर–डायबिटीज के लाखों मरीजों को राहत; दवाइयां हुई सस्ती

वित्त मंत्री ने बताया कि इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए फार्मा सेक्टर को और मजबूत किया जाएगा। बजट में फार्मा उद्योग में करीब 10 हजार करोड़ रुपये के निवेश का प्रावधान किया गया है, जिससे दवाओं के निर्माण और रिसर्च को बढ़ावा मिलेगा। इसके साथ ही बजट में दवा निर्माण के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता बढ़ाने के लिए बायो-फार्मा शक्ति की भी घोषणा की गई है। सरकार का मानना है कि इस पहल से देश में दवाओं का उत्पादन बढ़ेगा, लागत कम होगी और गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लाखों मरीजों को सीधा लाभ मिलेगा।