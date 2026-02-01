Union Budget 2026: बजट में निर्मला सीतारमण ने इस राज्य के लिए खोली झोली, कर दिए ये बड़े ऐलान!

Union Budget 2026: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हुआ। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लिए विकास का मजबूत रोडमैप है। मोदी सरकार ने यूपी को विशेष ध्यान देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार पर फोकस है। यह बजट यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।