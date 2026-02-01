Union Budget 2026: बजट में निर्मला सीतारमण ने इस राज्य के लिए खोली झोली, कर दिए ये बड़े ऐलान!

स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन पर मोदी सरकार का बड़ा दांव Source- X
Union Budget 2026: आज 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में केंद्रीय बजट 2026-27 पेश किया। यह उनका लगातार नौवां बजट है, जो भारत के इतिहास में पहली बार रविवार को पेश हुआ। यह बजट सिर्फ आंकड़ों का संग्रह नहीं है, बल्कि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों से पहले राज्य के लिए विकास का मजबूत रोडमैप है। मोदी सरकार ने यूपी को विशेष ध्यान देते हुए कई बड़े ऐलान किए हैं। पश्चिमी यूपी से लेकर पूर्वांचल तक, स्वास्थ्य, पर्यटन, कनेक्टिविटी और रोजगार पर फोकस है। यह बजट यूपी को आत्मनिर्भर और विकसित बनाने की दिशा में बड़ा कदम है।
बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र को मजबूत करने की बड़ी घोषणा हुई है। देश के जिला अस्पतालों की क्षमता 50% तक बढ़ाई जाएगी। उत्तर प्रदेश के सभी 75 जिलों में जिला अस्पतालों में बेड की संख्या और अन्य सुविधाएं 50% बढ़ेंगी। जहां अभी ट्रामा सेंटर या इमरजेंसी सुविधा नहीं है, वहां केंद्र सरकार की मदद से नए ट्रामा सेंटर खोले जाएंगे। इससे सड़क हादसों, आपात स्थिति में मरीजों को तुरंत स्थानीय स्तर पर बेहतर इलाज मिलेगा। यूपी जैसे बड़े राज्य में जहां सड़क दुर्घटनाएं आम हैं, यह फैसला जान बचाने में बहुत मददगार साबित होगा।
उत्तर प्रदेश के पर्यटन स्थल जैसे अयोध्या, काशी (वाराणसी), मथुरा और आगरा को विश्व स्तर पर ले जाने के लिए खास योजना शुरू की गई है। देश के 20 प्रमुख पर्यटन केंद्रों में यूपी के कई शहर शामिल होंगे। इन जगहों पर 10,000 टूरिस्ट गाइड्स के कौशल को अपग्रेड किया जाएगा। गाइड्स को अंतरराष्ट्रीय पर्यटकों के लिए बेहतर ट्रेनिंग दी जाएगी, ताकि वे अच्छी सर्विस दे सकें। इससे युवाओं को रोजगार के नए मौके मिलेंगे और पर्यटन से जुड़े व्यवसाय बढ़ेंगे। छोटे-छोटे तीर्थ स्थलों को भी विकसित किया जाएगा, जिससे स्थानीय अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।
बजट में महिलाओं की शिक्षा और सुरक्षा पर खास जोर दिया गया है। देश के हर जिले में कम से कम एक गर्ल्स हॉस्टल बनाया जाएगा। यूपी के 75 जिलों में यह योजना लागू होगी। इससे ग्रामीण और छोटे शहरों की लड़कियां उच्च शिक्षा के लिए सुरक्षित जगह पर रह सकेंगी। लड़कियों की पढ़ाई बढ़ेगी और ड्रॉपआउट रेट कम होगा। यह कदम महिलाओं को सशक्त बनाने और समाज में उनकी भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाएगा।
यूपी की नदियों को व्यापार का माध्यम बनाने के लिए राष्ट्रीय जलमार्गों का विस्तार होगा। अगले पांच सालों में 20 नए राष्ट्रीय जलमार्ग शुरू किए जाएंगे, जिनमें यूपी की प्रमुख नदियां शामिल हैं। गंगा नदी पर परिवहन को मजबूत करने के लिए वाराणसी और पटना में आधुनिक पोर्ट बनाए जाएंगे। वाराणसी में शिप रिपेयर (जहाज मरम्मत) की नई सुविधा भी आएगी। इससे माल ढुलाई सस्ती होगी, ईंधन की बचत होगी और व्यापार के नए रास्ते खुलेंगे। यूपी के व्यापारियों और किसानों को बड़ा फायदा मिलेगा।
मेरठ, जो खेल सामान बनाने का बड़ा केंद्र है, अब वैश्विक स्तर पर चमकेगा। बजट में उच्च गुणवत्ता वाले स्पोर्ट्स गुड्स के उत्पादन, रिसर्च और इनोवेशन के लिए नई योजना शुरू की गई है। मेरठ जैसे क्लस्टर को मजबूत करके आत्मनिर्भरता बढ़ाई जाएगी। इससे खेल उद्योग में रोजगार बढ़ेगा और यूपी दुनिया भर में स्पोर्ट्स सामान सप्लाई करने वाला पावरहाउस बनेगा।
बजट में बुनियादी ढांचे पर सबसे ज्यादा जोर है। सात नए हाईस्पीड रेल कॉरिडोर का ऐलान हुआ है, जिनमें यूपी को सबसे ज्यादा लाभ मिला है।
दिल्ली-वाराणसी हाईस्पीड कॉरिडोर: राजधानी से काशी सीधे तेज जुड़ाव।
वाराणसी-सिलीगुड़ी कॉरिडोर: पूर्वांचल से पूर्वोत्तर भारत की यात्रा आसान।
ये कॉरिडोर यात्रा समय घटाएंगे, व्यापार बढ़ाएंगे और क्षेत्रीय विकास को गति देंगे।
