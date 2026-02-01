February School Holiday List: बोर्ड परीक्षा के बीच फरवरी में छुट्टियों की भरमार, छात्रों पर बढ़ा दबाव

February 2026 School Holidays : फरवरी 2026 छात्रों, अभिभावकों और शिक्षकों- तीनों के लिए बेहद संवेदनशील और महत्वपूर्ण महीना साबित होने जा रहा है। एक तरफ 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाएं दस्तक दे रही हैं, तो दूसरी ओर कई धार्मिक और सांस्कृतिक पर्वों के कारण अलग-अलग राज्यों में संभावित छुट्टियां भी पड़ रही हैं। ऐसे में सही जानकारी और समय प्रबंधन ही सफलता की कुंजी बन सकता है। शिक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि फरवरी का महीना पूरे शैक्षणिक सत्र की दिशा तय करता है। यह वह समय होता है जब प्री-बोर्ड परीक्षाएं, अंतिम रिवीजन, मॉडल पेपर सॉल्विंग और मानसिक तैयारी अपने चरम पर होती है। ऐसे में छुट्टियां जहां थोड़ी राहत देती हैं, वहीं लापरवाही पढ़ाई की लय भी बिगाड़ सकती है।

