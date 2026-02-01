UP Film City: यमुना एक्सप्रेस-वे पर बन रही फिल्म सिटी से यूपी बनेगा एंटरटेनमेंट हब, युवाओं को मिलेंगे हजारों रोजगार अवसर

UP Mega Film City Set to Transform Entertainment: उत्तर प्रदेश अब सिर्फ राजनीति, इतिहास और आस्था का केंद्र ही नहीं रहेगा, बल्कि मनोरंजन उद्योग का भी एक बड़ा हब बनने की दिशा में तेज़ी से कदम बढ़ा रहा है। यमुना एक्सप्रेस-वे के सेक्टर-21 में विकसित की जा रही इंटरनेशनल फिल्म सिटी प्रदेश सरकार की सबसे महत्वाकांक्षी परियोजनाओं में से एक है। लगभग 1000 एकड़ क्षेत्र में प्रस्तावित यह फिल्म सिटी वर्ष 2028 तक पूरी करने का लक्ष्य रखा गया है।