UP Budget 2026–27: यूपी बजट 2026-27 से पहले कर्मचारियों की बड़ी पहल: 14 सूत्रीय मांगों का प्रस्ताव सरकार को भेजा

विशेषज्ञों का मानना है कि चुनाव पूर्व बजट होने के कारण सरकार कर्मचारी हितों को प्राथमिकता दे सकती है। यदि इन मांगों को आंशिक या पूर्ण रूप से शामिल किया जाता है, तो इससे कर्मचारियों के मनोबल में वृद्धि होगी और प्रशासनिक व्यवस्था और मजबूत हो सकेगी। अध्यक्ष जे. एन. तिवारी ने आशा जताई कि सरकार कर्मचारियों की न्यायोचित समस्याओं पर गंभीरता से विचार करेगी। उनका कहना है कि कर्मचारियों को सशक्त बनाए बिना प्रदेश को विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य अधूरा रहेगा।