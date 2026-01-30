UP Weather: यूपी में ठंड का प्रकोप तेज, घना कोहरा छाया, 1 से 3 होगी बारिश, जाने अपडेट

Cold Wave Intensifies In UP : प्रदेश में मौसम एक बार फिर करवट ले रहा है। सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ के गुजरने के बाद अब शीतलहर और घने कोहरे का दौर तेज होने जा रहा है। मौसम विभाग के अनुसार, जनवरी के शेष दिनों में तापमान में गिरावट दर्ज होगी, जबकि फरवरी की शुरुआत एक नए पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से वर्षा लेकर आएगी। पिछले 24 घंटों के दौरान प्रदेश के अधिकांश हिस्सों में न्यूनतम तापमान में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। इसकी मुख्य वजह बर्फबारी वाले पहाड़ी क्षेत्रों से आ रही ठंडी और शुष्क उत्तर-पश्चिमी हवाएं हैं। इन हवाओं ने वातावरण को और ठंडा बना दिया है।