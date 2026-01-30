UP में संपत्ति रजिस्ट्री के नियम बदले: अब आधार से होगी पहचान, फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगेगी लगाम

UP Property Rules: उत्तर प्रदेश में संपत्ति पंजीकरण प्रणाली को अधिक सुरक्षित, पारदर्शी और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रदेश सरकार ने संपत्ति रजिस्ट्री के दौरान आधार आधारित पहचान सत्यापन को अनिवार्य करने का निर्णय लिया है। नई व्यवस्था के तहत 1 फरवरी 2026 से प्रदेश के सभी उप निबंधक कार्यालयों में आधार प्रमाणीकरण लागू होगा। स्टाम्प एवं पंजीयन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) रविंद्र जायसवाल ने विधान भवन में इसकी जानकारी देते हुए कहा कि यह निर्णय फर्जी रजिस्ट्रियों, कूटरचित दस्तावेजों और भूमि विवादों पर प्रभावी रोक लगाने की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा।