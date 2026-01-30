आयुष हत्याकांड: एक्शन मोड में CM योगी, परिवार से मुलाकात के दौरान मां की आंखों से छलके आंसू

Ayush Case: जनपद चित्रकूट के बरगढ़ बाजार में घटित 13 वर्षीय बालक आयुष केसरवानी की अपहरण के बाद निर्मम हत्या की हृदय विदारक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक प्रकरण को लेकर गुरुवार को पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ के नेतृत्व में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने परिवार का दुख सुना, पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया।