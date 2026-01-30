आयुष हत्याकांड: एक्शन मोड में CM योगी, परिवार से मुलाकात के दौरान मां की आंखों से छलके आंसू

मंत्री नन्दी के नेतृत्व में आयुष के परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Ayush Case: जनपद चित्रकूट के बरगढ़ बाजार में घटित 13 वर्षीय बालक आयुष केसरवानी की अपहरण के बाद निर्मम हत्या की हृदय विदारक घटना ने पूरे प्रदेश को झकझोर कर रख दिया है। इस दर्दनाक प्रकरण को लेकर गुरुवार को पीड़ित परिवार ने उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ के नेतृत्व में लखनऊ स्थित मुख्यमंत्री आवास पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से भेंट की। मुख्यमंत्री ने परिवार का दुख सुना, पूरे घटनाक्रम की विस्तृत जानकारी ली और हर संभव सरकारी सहायता का भरोसा दिलाया।
यह घटना न केवल एक परिवार की निजी त्रासदी है, बल्कि समाज के लिए भी गहरी पीड़ा और आक्रोश का विषय बनी हुई है। बरगढ़ बाजार निवासी कपड़ा व्यापारी अशोक केसरवानी के पुत्र आयुष के साथ हुई इस जघन्य वारदात ने क्षेत्रीय नागरिकों, व्यापारी वर्ग और जनप्रतिनिधियों को गहरे सदमे में डाल दिया है।
कुछ दिनों पूर्व आयुष केसरवानी का आपराधिक तत्वों द्वारा अपहरण कर लिया गया था। बाद में उसकी हत्या कर दी गई। यह खबर सामने आते ही क्षेत्र में शोक और आक्रोश की लहर दौड़ गई। स्थानीय लोगों ने दोषियों की तत्काल गिरफ्तारी और कठोर दंड की मांग की थी।
पुलिस प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए त्वरित कार्रवाई की। पुलिस की विशेष टीमों ने लगातार छापेमारी और जांच अभियान चलाया। इसी क्रम में एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में मारा गया, जबकि दूसरे आरोपी को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, मामले में विधिक प्रक्रिया के तहत आगे की कार्रवाई जारी है।
गुरुवार को अशोक केसरवानी, उनकी पत्नी और बड़े पुत्र ने मंत्री नन्दी के साथ मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात की। मुलाकात के दौरान वातावरण बेहद भावुक रहा। मुख्यमंत्री ने परिवार को सांत्वना देते हुए धैर्य बंधाया और कहा कि सरकार इस दुख की घड़ी में उनके साथ खड़ी है।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट कहा कि यह घटना उनके संज्ञान में है और दोषियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य कर रही है। किसी भी निर्दोष नागरिक के साथ अन्याय बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि पीड़ित परिवार को सभी वैधानिक सहायता और सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए।
औद्योगिक विकास मंत्री नन्द गोपाल गुप्ता ‘नन्दी’ ने मुख्यमंत्री को पूरे घटनाक्रम की विस्तार से जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यह घटना वैश्य-व्यापारी समाज सहित समूचे क्षेत्र के लिए अत्यंत पीड़ादायक है। उन्होंने परिवार की स्थिति और समाज में व्याप्त दुःख व आक्रोश से मुख्यमंत्री को अवगत कराया। मंत्री नन्दी ने भरोसा दिलाया कि सरकार पीड़ित परिवार के साथ हर स्तर पर खड़ी है और न्याय सुनिश्चित कराया जाएगा।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने परिवार को आश्वस्त करते हुए कहा कि सरकार हर संभव सहायता प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि ऐसे जघन्य अपराधों में संलिप्त लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। त्वरित पुलिस कार्रवाई को उन्होंने अपराध नियंत्रण की दिशा में प्रतिबद्धता का प्रमाण बताया। परिवार के सदस्यों ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त करते हुए कहा कि उन्हें सरकार की मंशा और पुलिस की कार्रवाई पर विश्वास है। उन्होंने उम्मीद जताई कि दोषियों को कड़ी सजा मिलेगी।
आयुष की मृत्यु से बरगढ़ बाजार सहित पूरे चित्रकूट क्षेत्र में गहरा शोक व्याप्त है। व्यापारी संगठनों और स्थानीय नागरिकों ने घटना पर दुख जताते हुए प्रशासन से कानून-व्यवस्था और सुदृढ़ करने की मांग की है। कई सामाजिक संगठनों ने परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त की है। लोगों का कहना है कि मासूम बच्चों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए। ऐसी घटनाएं समाज के लिए चेतावनी हैं कि अपराध के खिलाफ कठोर रुख जरूरी है।
प्रदेश सरकार लगातार यह दोहरा रही है कि अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की नीति जारी रहेगी। हालिया कार्रवाई को इसी नीति का हिस्सा बताया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि जांच प्रक्रिया कानूनी दायरे में आगे बढ़ रही है और दोषियों को न्यायालय के माध्यम से कड़ी सजा दिलाने की दिशा में काम किया जा रहा है।
आयुष की असमय मृत्यु ने एक परिवार से उसका उज्ज्वल भविष्य छीन लिया। माता-पिता की आंखों का तारा अब केवल स्मृतियों में है। मुख्यमंत्री से मुलाकात के दौरान यह पीड़ा स्पष्ट झलक रही थी। हालांकि, परिवार ने न्याय की प्रक्रिया पर भरोसा जताया है।
