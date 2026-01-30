30 जनवरी 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

Magh Mela 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

लखनऊ

KGMU: डॉक्टरों का कमाल, सिर में धंसी चलायमान गोली निकाल तीन साल की बच्ची बचाई

KGMU Doctors Brain Surgery: लखनऊ के केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में डॉक्टरों ने जटिल न्यूरोसर्जरी कर तीन वर्षीय लक्ष्मी के सिर में धंसी घूमती गोली सफलतापूर्वक निकाल ली। साढ़े चार घंटे चले ऑपरेशन के बाद बच्ची की हालत में बड़ा सुधार है। आर्थिक रूप से कमजोर परिवार की मदद के लिए अस्पताल और सामाजिक संगठनों ने सहयोग किया।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 30, 2026

साढ़े चार घंटे की जटिल न्यूरोसर्जरी, 40 दिन बाद हालत में बड़ा सुधार; रहस्यमयी गोलीकांड की जांच में जुटी पुलिस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

साढ़े चार घंटे की जटिल न्यूरोसर्जरी, 40 दिन बाद हालत में बड़ा सुधार; रहस्यमयी गोलीकांड की जांच में जुटी पुलिस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

KGMU Doctors Perform High-Risk Brain Surgery: किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) के डॉक्टरों ने असंभव प्रतीत हो रहे एक जटिल ऑपरेशन को सफल बनाकर तीन वर्षीय मासूम बच्ची लक्ष्मी को नया जीवन दिया है। खेलते समय उसके सिर में धंसी गोली लगातार अंदर अपनी स्थिति बदल रही थी, जिससे सर्जरी अत्यंत जोखिम भरी बन गई थी। विशेषज्ञ डॉक्टरों की टीम ने साढ़े चार घंटे तक चले ऑपरेशन के बाद गोली को सुरक्षित निकाल लिया। करीब 40 दिन बाद अब बच्ची की हालत में उल्लेखनीय सुधार है और अगले दो दिनों में उसे अस्पताल से छुट्टी मिल सकती है।

खेलते समय हुआ हादसा

यह घटना 17 दिसंबर की शाम की है। बस्तौली गांव निवासी रमेश की तीन वर्षीय बेटी लक्ष्मी घर की छत पर बने टीन शेड के नीचे अपने दो भाइयों,सौभाग्य (8) और हिमांश (7)  के साथ खेल रही थी। अचानक तेज आवाज हुई और लक्ष्मी के सिर से खून बहने लगा। परिजन घबरा गए और उसे तुरंत पास के मेघना अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के तहत टांके लगा दिए गए।

लेकिन रात में बच्ची की हालत बिगड़ने लगी। उसे बेहोशी आने लगी और लगातार कमजोरी बढ़ती गई। इसके बाद परिजन उसे डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल ले गए। जांच में डॉक्टरों ने चौंकाने वाली जानकारी दी,लक्ष्मी के सिर में गोली फंसी हुई थी। बेड उपलब्ध न होने पर उसे तुरंत केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया।

डॉक्टर भी रह गए हैरान

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में जांच के दौरान सिटी स्कैन रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। गोली सिर के अंदर स्थिर नहीं थी, बल्कि ‘मूविंग पोजीशन’ में थी, यानी उसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। यह स्थिति न्यूरोसर्जरी के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जरा सी चूक से मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्से को स्थायी क्षति पहुंच सकती थी। न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ. अंकुर बजाज के अनुसार, “बच्ची को बेहद गंभीर हालत में लाया गया था। अधिक रक्तस्राव और बेहोशी की स्थिति थी। सबसे बड़ी चुनौती थी सिर के भीतर घूम रही गोली की सटीक लोकेशन तय करना।”

9 नीडल तकनीक से लोकेशन तय

सर्जरी से पहले डॉक्टरों ने एक विशेष तकनीक अपनाई। बच्ची के सिर में एक साथ 9 सर्जिकल नीडल डालकर गोली की सटीक स्थिति चिन्हित की गई। यह प्रक्रिया अत्यंत सावधानी से की गई, ताकि मस्तिष्क के संवेदनशील हिस्सों को नुकसान न पहुंचे। इसके बाद विशेषज्ञों की टीम ने ऑपरेशन शुरू किया। टीम में न्यूरो सर्जरी विभागाध्यक्ष डॉ. बी.के. ओझा, डॉ. अंकुर बजाज समेत कुल पांच न्यूरोसर्जन शामिल थे। बाल रोग विशेषज्ञ और एनेस्थीसिया के वरिष्ठ डॉक्टरों को भी ऑपरेशन में शामिल किया गया।

साढ़े चार घंटे चली जिंदगी की जंग

करीब चार घंटे तीस मिनट तक चली जटिल सर्जरी के बाद डॉक्टरों ने आखिरकार गोली को सफलतापूर्वक बाहर निकाल लिया। ऑपरेशन के बाद लक्ष्मी को एक सप्ताह तक आईसीयू में रखा गया। धीरे-धीरे उसकी चेतना लौटी और शरीर की प्रतिक्रियाएं सामान्य होने लगीं। डॉक्टरों के अनुसार, यह सर्जरी इसलिए भी कठिन थी क्योंकि गोली की बदलती स्थिति के कारण हर मिनट रणनीति बदलनी पड़ रही थी।

गरीब परिवार, मदद को आगे आए लोग,तेजी से हो रहा सुधार

लक्ष्मी का परिवार आर्थिक रूप से कमजोर है। इलाज का खर्च उठाना उनके लिए असंभव था। ऐसे में अस्पताल प्रशासन और सामाजिक संगठनों की मदद से इलाज संभव हो सका। डॉ. बजाज ने बताया कि पूरी जटिल सर्जरी और इलाज का खर्च 40 हजार रुपये से भी कम आया, जो इस स्तर की न्यूरोसर्जरी के लिए बेहद कम है। सर्जरी के लगभग 40 दिन बाद अब लक्ष्मी की हालत में काफी सुधार है। वह धीरे-धीरे सामान्य गतिविधियों की ओर लौट रही है। डॉक्टरों का कहना है कि समय पर इलाज न मिलता तो उसकी जान बचाना मुश्किल हो सकता था।

रहस्य बनी गोली, पुलिस जांच जारी

इस घटना ने एक बड़ा सवाल भी खड़ा कर दिया है,आखिर गोली आई कहां से? सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर जांच की। छत के टिन शेड पर गोली के निशान मिले। आसपास के घरों में पूछताछ की गई, लेकिन किसी के पास लाइसेंसी हथियार नहीं मिला। पुलिस के लिए यह मामला अब भी पहेली बना हुआ है। आशंका है कि कहीं दूर से चली गोली भटक कर यहां आ गिरी हो। मामले की जांच जारी है।

डॉक्टरों की तत्परता बनी मिसाल

यह घटना केजीएमयू के डॉक्टरों की विशेषज्ञता, धैर्य और टीमवर्क की मिसाल बन गई है। एक तरफ जहां एक मासूम की जिंदगी खतरे में थी, वहीं दूसरी ओर मेडिकल टीम ने असाधारण कौशल दिखाते हुए उसे नया जीवन दिया। यह कहानी दर्द, रहस्य और चिकित्सा विज्ञान की जीत की कहानी है, जहां एक मासूम की सांसें डॉक्टरों की सूझबूझ से फिर से चल पड़ीं।

ये भी पढ़ें

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 15 लाख शिक्षकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुविधा मिली
लखनऊ
15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी निजी अस्पतालों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

cm yogi

health

health news

योगी आदित्यनाथ

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

30 Jan 2026 08:39 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Lucknow / KGMU: डॉक्टरों का कमाल, सिर में धंसी चलायमान गोली निकाल तीन साल की बच्ची बचाई
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

लखनऊ

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

UP में संपत्ति रजिस्ट्री के नियम बदले: अब आधार से होगी पहचान, फर्जी रजिस्ट्रियों पर लगेगी लगाम

1 फरवरी 2026 से सभी उप निबंधक कार्यालयों में Aadhaar प्रमाणीकरण अनिवार्य, E-KYC and Biometrics सत्यापन से बढ़ेगी पारदर्शिता (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

आयुष हत्याकांड: एक्शन मोड में CM योगी, परिवार से मुलाकात के दौरान मां की आंखों से छलके आंसू

मंत्री नन्दी के नेतृत्व में आयुष के परिजनों ने मुख्यमंत्री से की मुलाकात (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

योगी सरकार का बड़ा फैसला, यूपी के 15 लाख शिक्षकों को सरकारी व निजी अस्पतालों में कैशलेस इलाज सुविधा मिली

15 लाख शिक्षक व शिक्षणेत्तर कर्मी निजी अस्पतालों में भी करा सकेंगे कैशलेस इलाज (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

यूपी सरकार ने 99 हिंदू बंगाली विस्थापित परिवारों के पुनर्वासनको दी मंजूरी, अब मिलेगा स्थायी ठिकाना सुरक्षित जीवन

पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित 99 हिंदू बंगाली परिवारों को स्थायी पुनर्वासन, योगी कैबिनेट का मानवीय फैसला (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ

सस्ती निर्बाध बिजली से UP बनेगा मैन्युफैक्चरिंग हब, उद्योगों को ताकत और युवाओं को बड़े रोजगार अवसर मिलेंगे

यूपी कैबिनेट : सस्ती और निर्बाध बिजली पर फोकस (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
लखनऊ
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.