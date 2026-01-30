KGMU: डॉक्टरों का कमाल, सिर में धंसी चलायमान गोली निकाल तीन साल की बच्ची बचाई

केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर में जांच के दौरान सिटी स्कैन रिपोर्ट ने डॉक्टरों को भी हैरान कर दिया। गोली सिर के अंदर स्थिर नहीं थी, बल्कि ‘मूविंग पोजीशन’ में थी, यानी उसकी लोकेशन लगातार बदल रही थी। यह स्थिति न्यूरोसर्जरी के लिए बेहद खतरनाक मानी जाती है, क्योंकि जरा सी चूक से मस्तिष्क के महत्वपूर्ण हिस्से को स्थायी क्षति पहुंच सकती थी। न्यूरो सर्जरी विभाग के डॉ. अंकुर बजाज के अनुसार, “बच्ची को बेहद गंभीर हालत में लाया गया था। अधिक रक्तस्राव और बेहोशी की स्थिति थी। सबसे बड़ी चुनौती थी सिर के भीतर घूम रही गोली की सटीक लोकेशन तय करना।”