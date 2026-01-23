23 जनवरी 2026,

शुक्रवार

लखनऊ

UP Weather: लखनऊ में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने और तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

UP Rain Alert : लखनऊ समेत उत्तर प्रदेश में मौसम ने अचानक करवट ले ली है। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर येलो अलर्ट जारी किया है। बिजली कड़कने, तेज हवाओं और बारिश की संभावना जताई गई है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से तापमान में बदलाव जारी रहेगा।

3 min read
Google source verification

लखनऊ

image

Ritesh Singh

Jan 23, 2026

बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

बिजली कड़कने के साथ बारिश की चेतावनी, 40 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकती हैं हवाएं (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)

UP Weather Yellow Alert : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लखनऊ में आंधी और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर न सिर्फ तापमान पर पड़ रहा है, बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है।

बिजली कड़कने के साथ बारिश की संभावना

मौसम विज्ञान केंद्र लखनऊ के वरिष्ठ वैज्ञानिक अतुल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि 23 जनवरी को लखनऊ में बादल छाए रहेंगे और कई इलाकों में बिजली कड़कने के साथ हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान हवाओं की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंचने की आशंका है, जिससे खुले इलाकों और ऊंची इमारतों के आसपास सतर्कता बरतने की आवश्यकता है।

पश्चिमी हवा की दिशा में बदलाव

वरिष्ठ वैज्ञानिक के अनुसार पश्चिमी हवाओं की दिशा में बदलाव के चलते प्रदेश में तापमान में आई गिरावट का सिलसिला अभी जारी रहेगा। ठंडी हवाओं और बादलों की मौजूदगी के कारण सुबह, शाम और रात के समय सर्दी का असर बना रहेगा, जबकि दिन में धूप निकलने से कुछ हद तक राहत मिलने की उम्मीद है।

प्रदेश में 22 जनवरी से बारिश का दौर

मौसम विभाग के मुताबिक 22 जनवरी से प्रदेश में बारिश का दौर शुरू हो चुका है, जो आने वाले 5 से 6 दिनों तक जारी रह सकता है। इसका मुख्य कारण पश्चिमी विक्षोभ का सक्रिय होना बताया जा रहा है। पश्चिमी विक्षोभ के असर से प्रदेश के पश्चिमी हिस्सों के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश तक व्यापक वर्षा होने की संभावना है।

पूर्वी यूपी तक पड़ेगा असर

मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि यह सिस्टम धीरे-धीरे पूरे प्रदेश में असर दिखाएगा। खासतौर पर अवध, बुंदेलखंड और पूर्वी यूपी के जिलों में बादल छाए रहने के साथ बारिश की गतिविधियां देखने को मिल सकती हैं। कुछ स्थानों पर गरज-चमक के साथ छींटे पड़ने की भी संभावना जताई गई है।

तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

बारिश और बादलों की वजह से तापमान में लगातार बदलाव देखने को मिल रहा है। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश के कई इलाकों में छिटपुट बारिश दर्ज की गई। इस दौरान न्यूनतम तापमान में औसतन 4 से 6 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी, अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी,रिकॉर्ड की गई है। हालांकि ठंडी हवाओं के कारण वास्तविक ठंड का एहसास अब भी बना हुआ है।

सुबह-शाम सर्दी, दिन में राहत

मौसम विभाग के अनुसार बारिश और बादलों के कारण दिन के समय धूप निकलने पर लोगों को ठंड से कुछ राहत मिल सकती है, लेकिन सुबह और शाम के समय तापमान गिरने से सर्दी का असर बरकरार रहेगा। रात के समय ठंडी हवाएं चलने से बुजुर्गों और बच्चों को विशेष सावधानी बरतने की सलाह दी गई है।

घने कोहरे की संभावना कम

मौसम विभाग ने राहत की खबर देते हुए बताया कि तराई क्षेत्रों को छोड़कर प्रदेश के अन्य जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना कम है। हालांकि कुछ स्थानों पर हल्का से मध्यम कोहरा सुबह के समय देखने को मिल सकता है, जिससे वाहन चालकों को सतर्क रहने की जरूरत है।

जनजीवन पर असर

मौसम में आए इस बदलाव का असर आम जनजीवन पर भी पड़ रहा है। बारिश के चलते सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, वहीं तेज़ हवाओं के कारण पेड़ों और बिजली के खंभों को नुकसान पहुंचने की आशंका भी बनी हुई है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि खराब मौसम के दौरान अनावश्यक रूप से घर से बाहर न निकलें।

किसानों के लिए क्या मायने

मौसम विशेषज्ञों के अनुसार यह बारिश रबी की फसलों के लिए कई क्षेत्रों में लाभकारी साबित हो सकती है। खासतौर पर गेहूं और सरसों की फसलों को इससे नमी मिलेगी। हालांकि तेज़ हवा और ओलावृष्टि की स्थिति में फसलों को नुकसान की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।

मौसम विभाग की सलाह

मौसम विभाग ने लोगों को निम्न सावधानियां बरतने की सलाह दी है-

  • बिजली चमकने के दौरान खुले मैदानों में न रहें
  • आंधी-तूफान के समय पेड़ों और बिजली के खंभों से दूर रहें
  • वाहन चलाते समय दृश्यता कम होने पर गति नियंत्रित रखें
  • बच्चों और बुजुर्गों को ठंड से बचाव के उचित इंतजाम करें

आगे कैसा रहेगा मौसम 

मौसम विभाग का अनुमान है कि फिलहाल प्रदेश में मौसम का यह बदला हुआ मिजाज बना रह सकता है। पश्चिमी विक्षोभ के कमजोर पड़ने के बाद धीरे-धीरे मौसम में सुधार होने की संभावना है, लेकिन तब तक बारिश और ठंडी हवाओं का सिलसिला जारी रह सकता है।

23 Jan 2026 08:09 am

