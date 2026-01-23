UP Weather: लखनऊ में आंधी-बारिश का अलर्ट, बिजली कड़कने और तेज हवाओं से बदलेगा मौसम, तापमान में उतार-चढ़ाव जारी

UP Weather Yellow Alert : उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत प्रदेश के कई हिस्सों में मौसम ने करवट ले ली है। मौसम विभाग ने 23 जनवरी को लखनऊ में आंधी और बारिश को लेकर यलो अलर्ट जारी किया है। इस दौरान गरज-चमक के साथ बारिश होने और तेज हवाएं चलने की संभावना जताई गई है। मौसम के इस बदले मिजाज का असर न सिर्फ तापमान पर पड़ रहा है, बल्कि आम जनजीवन पर भी इसका प्रभाव साफ दिखाई देने लगा है।