KGMU लव-कन्वर्जन कांड में विस्फोटक खुलासा, डॉक्टर गैंग पर शोषण, फर्जी निकाह, ब्लैकमेल वीडियो और साजिश के आरोप

यह पूरा प्रकरण तब उजागर हुआ जब केजीएमयू के पैथोलॉजी विभाग में कार्यरत एक महिला डॉक्टर ने डॉ. रमीजुद्दीन पर शादी का झांसा देकर यौन शोषण, गर्भपात और मतांतरण का दबाव बनाने का आरोप लगाया। महिला डॉक्टर, जो पश्चिम बंगाल के हावड़ा की निवासी बताई जा रही हैं, ने शिकायत में कहा कि मतांतरण से इनकार करने पर आरोपी ने विवाह से इंकार कर दिया। इससे आहत होकर उन्होंने आत्महत्या का प्रयास किया। शिकायत में यह भी आरोप है कि रमीजुद्दीन ने आगरा की एक अन्य महिला डॉक्टर को भी प्रेमजाल में फंसाया और फरवरी 2025 में कथित रूप से मतांतरण के बाद निकाह किया।