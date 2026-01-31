Relationship Crime: भरोसे का रिश्ता टूटा, निकाह के बाद साथी फरार, किन्नर की मेहनत की जमा पूंजी और जेवर साथ ले गया

किन्नर से शादी का वादा, फिर जेवरात और दो लाख नकदी लेकर गायब - धमकी देने का भी आरोप (फोटो सोर्स : WhatsApp News Group)
Man Married Transgender Partner, Flees With Cash and Jewellery: राजधानी के मदेयगंज थाना क्षेत्र से विश्वासघात और कथित धोखाधड़ी का एक संवेदनशील मामला सामने आया है। एक किन्नर महिला ने अपने पति पर निकाह के बाद विश्वास जीतकर घर से जेवरात और नकदी लेकर फरार होने का आरोप लगाया है। पीड़िता की तहरीर पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पीड़िता सानिया उर्फ सनी, जो मदेयगंज क्षेत्र में रहती हैं, का आरोप है कि अलीगंज के मेहंदी टोला निवासी मारूफ ने उनसे निकाह किया और पति-पत्नी की तरह साथ रहने लगा। कुछ समय तक सब सामान्य रहा, जिससे उनके बीच भरोसा बना। लेकिन इसी विश्वास का फायदा उठाकर आरोपी कथित रूप से घर से कीमती सामान लेकर फरार हो गया।
सानिया के अनुसार, मारूफ ने खुद को गंभीर और जिम्मेदार साथी के रूप में पेश किया। वह रोज़ उन्हें स्कूटी से काम पर छोड़ने और वापस लाने जाता था। घरेलू जीवन सामान्य पति-पत्नी जैसा चल रहा था। आसपास के लोगों को भी उनके रिश्ते पर कोई संदेह नहीं था। पीड़िता का कहना है कि धीरे-धीरे मारूफ ने घर की आर्थिक और घरेलू व्यवस्था की जानकारी हासिल कर ली। इसी दौरान उसे यह भी पता चल गया कि घर में सोने-चांदी के आभूषण और नकदी रखी है।
सानिया ने बताया कि 21 जनवरी की सुबह करीब 9 बजे वह रोज़ की तरह काम पर निकली थीं। तभी उन्हें एक अज्ञात नंबर से कॉल आया। कॉल करने वाले ने दावा किया कि मारूफ ने दूसरी महिला से निकाह कर लिया है। यह सुनकर वह घबरा गईं और तुरंत घर के मकान मालिक को फोन किया, लेकिन उनका फोन बंद मिला। दोपहर करीब एक बजे जब सानिया घर लौटीं तो देखा कि दरवाजा खुला था और सामान बिखरा पड़ा था। मारूफ घर में मौजूद नहीं था।
पीड़िता का आरोप है कि घर में रखी सोने की चेन, मंगलसूत्र, कान के झाले, लगभग 250 ग्राम चांदी की पायल, और करीब दो लाख रुपये नकद गायब थे। अलमारी खुली मिली और कपड़े व अन्य सामान बिखरे हुए थे। सानिया का कहना है कि मारूफ ही यह सामान लेकर गया है, क्योंकि उसके बाद से उसका फोन भी बंद है।
सानिया के अनुसार, जब उन्होंने अलग-अलग नंबरों से संपर्क करने की कोशिश की तो मारूफ ने फोन पर उन्हें धमकाया। उसने कथित तौर पर कहा कि वह दूसरी शादी कर चुका है और उसे परेशान न किया जाए। इस बातचीत के बाद सानिया ने पुलिस से मदद लेने का फैसला किया।
मामले को और गंभीर बनाते हुए सानिया ने बताया कि यह पहली घटना नहीं है। उनका आरोप है कि 7 अक्टूबर 2025 को भी मारूफ इसी तरह जेवर और नकदी लेकर गायब हो गया था। उस समय उन्होंने मदेयगंज थाने में शिकायत की थी। बाद में 13 अक्टूबर 2025 को मारूफ ने माफी मांगकर समझौता कर लिया था और साथ रहने लगा था। सानिया का कहना है कि उन्होंने रिश्ते को एक और मौका दिया, लेकिन इस बार आरोपी फिर से धोखा देकर फरार हो गया।
मदेयगंज थाने के अधिकारियों ने बताया कि पीड़िता की तहरीर पर धोखाधड़ी और चोरी की धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस आरोपी की तलाश में संभावित ठिकानों पर दबिश दे रही है। मोबाइल कॉल डिटेल और सीसीटीवी फुटेज की भी जांच की जा रही है।
यह मामला केवल चोरी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं, बल्कि भरोसे के रिश्ते के टूटने का भी उदाहरण है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने शुरुआत से ही ठगी के इरादे से रिश्ता बनाया था। किन्नर समुदाय से जुड़ी पीड़िता ने न्याय की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के मामलों में पीड़ित अक्सर सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज कराने में हिचकते हैं। ऐसे में पुलिस की त्वरित कार्रवाई भरोसा बहाल करने में अहम मानी जाती है।
पुलिस का कहना है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद ही पूरे घटनाक्रम की स्पष्ट तस्वीर सामने आएगी। फिलहाल सभी आरोप जांच के अधीन हैं।
बड़ी खबरेंView All
लखनऊ
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग