Relationship Crime: भरोसे का रिश्ता टूटा, निकाह के बाद साथी फरार, किन्नर की मेहनत की जमा पूंजी और जेवर साथ ले गया

यह मामला केवल चोरी या धोखाधड़ी तक सीमित नहीं, बल्कि भरोसे के रिश्ते के टूटने का भी उदाहरण है। पुलिस इस पहलू की भी जांच कर रही है कि क्या आरोपी ने शुरुआत से ही ठगी के इरादे से रिश्ता बनाया था। किन्नर समुदाय से जुड़ी पीड़िता ने न्याय की मांग की है। सामाजिक कार्यकर्ताओं का कहना है कि इस तरह के मामलों में पीड़ित अक्सर सामाजिक दबाव के कारण शिकायत दर्ज कराने में हिचकते हैं। ऐसे में पुलिस की त्वरित कार्रवाई भरोसा बहाल करने में अहम मानी जाती है।