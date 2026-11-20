वित्त मंत्री अरुण जेटली ने आम बजट २९/२/२०१६ को संसद में पेश किया। वित्त मंत्री जेटली की पोटली से इस बजट में मध्यमवर्गीय परिवारों के लिए कुछ खास नही निकला है। आयकर छूट की सीमा तो नही बढी लेकिन गाड़ी खरीदने के सपनों को धक्का ही लगा है। जेटली ने कहा कि दुनिया की माली हालात अच्छी नही है ऐसे में भारत की अर्थव्यवस्था काफी हद तक सुधरी है। देश की जीडीपी 7.6 फीसदी तक आ चुकी है। हमने गरीब, दलितों और आर्थिक रुप से पिछड़ों के लिए काम किया है। बजट में आयकर सीमा में कोई बदलाव नही किया गया है। लेकिन छोटे कर दाताओं को थोडी राहत जरूर मिली है।

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