कुलगाम में CRPF जवानों पर हमले का खुलासा, पैदल आया शूटर और बाइक से हुआ फरार; लश्कर के हैंडलर्स पर शक

शुरुआती जांच और सामने आई खुफिया रिपोर्टों से एक चौंकाने वाला खुलासा हुआ है। इस पूरे हमले को किसी ग्रुप ने नहीं, बल्कि एक अकेले हमलावर ने अंजाम दिया था। अधिकारियों के अनुसार, हमलावर चुपचाप पैदल चलकर आया था। वह सड़क के किनारे बनी बंद दुकानों की कतार से अचानक बाहर निकला और नाके पर तैनात CRPF जवानों पर एके-47 जैसे खतरनाक हथियार से अंधाधुंध गोलियां बरसानी शुरू कर दी। यह नाका CRPF की 46वीं बटालियन के कैंप से बमुश्किल 100 मीटर की दूरी पर था।

गोलीबारी करने के बाद हमलावर वहां से फरार होने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल करके भागा। सुरक्षा अधिकारियों का मानना है कि उसे भगाने में उसके साथियों ने मदद की होगी, क्योंकि ऐसे संवेदनशील इलाके में वारदात को अंजाम देकर अकेले पैदल भागना बेहद जोखिम भरा होता है।