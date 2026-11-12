त्योहारों पर घर जाने वालों से रेलवे की बल्ले-बल्ले, यात्री टिकटों की कमाई में रिकॉर्ड उछाल

दरअसल, त्योहारों के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपने घर जाने और छुट्टियों के बाद काम पर लौटने के लिए एक साथ ट्रेन टिकट बुक करने की कोशिश करते हैं। ऐसे में ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर ट्रैफिक बढ़ जाता है और यात्रियों को लॉगिन या टिकट बुकिंग के दौरान अस्थायी परेशानी हो सकती है। IRCTC ने साफ किया कि 10 नवंबर को ऐसी ही स्थिति बनी थी और इसे वेबसाइट का ठप होना नहीं कहा जा सकता।