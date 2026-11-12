टाटा मेमोरियल छोड़ मिलान के अस्पताल क्यों गई थी सोनिया गांधी? अपनी किताब में बताई कैंसर सर्जरी की वजह

सोनिया गांधी ने अपनी किताब में विदेश में इलाज कराने के पीछे दो मुख्य वजहें बताई हैं। पहली वजह थी प्राइवेसी यानी निजता। उन्होंने लिखा कि उनके मन में यह सवाल था कि क्या उन्हें मुंबई के टाटा मेमोरियल अस्पताल में सर्जरी करवानी चाहिए या विदेश जाना चाहिए। सोनिया गांधी ने लिखा है कि उनकी बीमारी को लेकर मीडिया में होने वाली चर्चा उनके लिए बेहद तकलीफदेह और गुस्सा दिलाने वाली थी। उनका मानना था कि भले ही वह एक सार्वजनिक हस्ती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि बीमारी के दौरान उन्हें थोड़ी-सी निजता का अधिकार भी न मिले। दूसरी वजह परिवार का साथ और नजदीकी थी। मिलान के बाहरी इलाके में स्थित यूरोपियन इंस्टीट्यूट ऑफ ऑन्कोलॉजी उनके परिवार के करीब था। वहां उनकी बहनें नादिया और अनूश्का आसानी से उनके पास रह सकती थी, जिससे उन्हें भावनात्मक और पारिवारिक सहारा मिल सकता था।