एक फैसले ने शरद पवार से छीन लिया PM बनने का मौका? आठवले ने खोला कांग्रेस का पुराना राज

रामदास आठवले ने अपने पुराने राजनीतिक अनुभवों को साझा करते हुए कहा कि यदि शरद पवार कांग्रेस पार्टी से अलग होकर एनसीपी का गठन नहीं करते, तो उनका सियासी कद और बड़ा होता। उन्होंने कहा कि साल 2004 से 2009 तक मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री रहे और यदि पवार कांग्रेस के साथ ही रहते, तो यूपीए सरकार के अगले कार्यकाल में प्रधानमंत्री पद के लिए उनका नाम सबसे आगे हो सकता था। आठवले ने बताया कि खुद शरद पवार ने भी बाद में इस बात को स्वीकारा था कि वह राजनीतिक कदम उनके और उनकी पार्टी के लिए भारी नुकसानदायक साबित हुआ।