Nvidia के CEO जेनसेन हुआंग का ‘जासूस प्रेमिका’ के साथ किस करते हुए वीडियो वायरल, बेटी ने खुद खींचीं थी तस्वीरें

कुछ दिन पहले 8 नवंबर को जेनसेन हुआंग ने अपनी कंपनी के कर्मचारियों को एक ईमेल भेजा था। इस मेल में उन्होंने स्वीकार किया था कि उन्होंने अपनी 41 साल पुरानी शादी और पत्नी लॉरी हुआंग को धोखा दिया है।

इस खुलासे के तुरंत बाद बाजार में भी इसका असर देखने को मिला। रिपोर्ट्स के अनुसार, खबर सामने आने के बाद शुरुआती कारोबार में ही जेनसेन हुआंग की कुल संपत्ति में करीब 7.4 अरब डॉलर की भारी गिरावट दर्ज की गई। फोर्ब्स (Forbes) की रियल-टाइम अरबपतियों की सूची में उनकी रैंकिंग 8वें स्थान से खिसककर 10वें नंबर पर पहुंच गई है।

फिलहाल, जहां एक ओर अमेरिकी एजेंसियां इस बात की जांच कर रही हैं कि कहीं इस पूरे मामले के पीछे कोई विदेशी खुफिया साजिश तो नहीं थी, वहीं दूसरी ओर Nvidia कंपनी ने स्पष्ट किया है कि उन्हें अपने CEO के नेतृत्व पर पूरा भरोसा है।