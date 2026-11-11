अमेरिका में पीट हेगसेथ के महाभियोग की कोशिश नाकाम, 7 वोटों से बची कुर्सी, सदन ने समिति को भेजा प्रस्ताव

इससे पहले पेंटागन में पत्रकारों से बात करते हुए पीट हेगसेथ ने महाभियोग की इस कोशिश की तुलना डोनाल्ड ट्रंप के पहले कार्यकाल के दौरान उनके खिलाफ हुए दो असफल महाभियोग प्रयासों से की। हेगसेथ ने कहा, "हम यह तमाशा पहले भी देख चुके हैं। उन्होंने राष्ट्रपति ट्रंप पर एक फोन कॉल को लेकर महाभियोग चलाया था और फिर उनके कार्यकाल के आखिरी हफ्ते में भी ऐसा ही किया। दोनों बार वे नाकाम रहे। अब, वे तीसरी बार कोशिश कर रहे हैं, इस बार कैबिनेट के एक सदस्य के खिलाफ।" हेगसेथ ने कहा कि उन्हें कमांडर-इन-चीफ के आदेशों का पालन करने पर गर्व है। उन्होंने यह भी कहा कि यह नया प्रयास भी बुरी तरह विफल हो जाएगा।