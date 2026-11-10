10 नवंबर 2026,

मंगलवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

‘अगर शेख हसीना वापस लौटी तो सज़ा-ए-मौत के अलावा नहीं कोई और ऑप्शन’, बांग्लादेश के अभियोजक का दावा

बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के देश वापस लौटने की संभावना पर बांग्लादेशी अभियोजक ने बड़ी बात कह दी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Tanay Mishra

Updated: 10 Nov 2026, 5:12 PM IST

Sheikh Hasina

शेख हसीना (Photo - ANI)

बांग्लादेश (Bangladesh) में 2024 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और देश छोड़कर भागना पड़ा था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वह भारत (India) आ गई थीं। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के जाने के बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यूनुस ने समय-समय पर शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग की। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव हुए और तारिक रहमान (Tarique Rahman) देश के पीएम बने। उनकी सरकार भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाना चाहती है। शेख हसीना ने सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और पहचान पत्र का अनुरोध किया और बताया कि वह देश वापस लौटना चाहती हैं।

"अगर शेख हसीना वापस लौटी तो…"

बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायाधिकरण के मुख्य अभियोजक मोहम्मद अमीनुल इस्लाम ने इस मामले पर बात करते हुए बताया कि अगर शेख हसीना वापस बांग्लादेश लौटती हैं, तो उनके पास अपने खिलाफ सुनाई गई सज़ा-ए-मौत का सामना करने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि 2024 में छात्र प्रदर्शनकारियों के खिलाफ की गई कार्रवाई के दौरान मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए शेख हसीना को उनकी अनुपस्थिति में मौत की सज़ा सुनाई गई थी।

दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की है योजना

इस साल की शुरुआत में शेख हसीना ने कहा था कि वह दिसंबर में बांग्लादेश लौटने की योजना बना रही हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि गिरफ्तारी या मारे जाने का डर उन्हें अपने देश लौटने से रोक नहीं पाएगा। पूर्व बांग्लादेशी पीएम ने बताया है कि वह अपने देश लौटकर अदालत में आत्मसमर्पण करना चाहती हैं।

बांग्लादेश सरकार ने दोहराई प्रत्यर्पण की मांग

शेख हसीना ने सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और पहचान पत्र का अनुरोध किया, लेकिन उनके अनुरोध के कुछ ही घंटों बाद बांग्लादेश सरकारकी तरफ से उसे खारिज कर दिया गया। इसके साथ ही बांग्लादेश सरकार ने शेख हसीना के प्रत्यर्पण की मांग भी दोहराई।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.