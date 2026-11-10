‘अगर शेख हसीना वापस लौटी तो सज़ा-ए-मौत के अलावा नहीं कोई और ऑप्शन’, बांग्लादेश के अभियोजक का दावा

बांग्लादेश (Bangladesh) में 2024 में बड़ा राजनीतिक उलटफेर हो गया था, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री शेख हसीना (Sheikh Hasina) को पीएम पद और देश छोड़कर भागना पड़ा था। बांग्लादेश में राजनीतिक अस्थिरता के चलते 5 अगस्त 2024 को शेख हसीना को अपनी बहन शेख रेहाना (Sheikh Rehana) के साथ बांग्लादेश छोड़ना पड़ा और वह भारत (India) आ गई थीं। तभी से वह भारत सरकार की शरण में रह रही हैं। शेख हसीना के जाने के बाद मुहम्मद यूनुस (Muhammad Yunus) के नेतृत्व में बांग्लादेश में अंतरिम सरकार का गठन हुआ। यूनुस ने समय-समय पर शेख हसीना के बांग्लादेश प्रत्यर्पण की मांग की। इस साल फरवरी में बांग्लादेश में चुनाव हुए और तारिक रहमान (Tarique Rahman) देश के पीएम बने। उनकी सरकार भी शेख हसीना को वापस बांग्लादेश लाना चाहती है। शेख हसीना ने सोमवार को दिल्ली स्थित बांग्लादेश उच्चायोग से नए पासपोर्ट और पहचान पत्र का अनुरोध किया और बताया कि वह देश वापस लौटना चाहती हैं।