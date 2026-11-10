लैंडिंग के दौरान प्लेन की हुई कार से टक्कर, ऑस्ट्रेलिया में दो लोग घायल

इस हादसे में दो लोग घायल हो गए हैं। कार में सवार एक 70 वर्षीय पुरुष और एक 60 वर्षीय महिला को सिर में चोटें आई हैं। उन्हें नज़दीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहाँ उनका इलाज चल रहा है। दोनों की स्थिति सामान्य बताई जा रही है। हादसे में प्लेन में सवार स्टूडेंट पायलट और इंस्ट्रक्टर (ट्रेनर) पूरी तरह सुरक्षित हैं और उन्हें कोई चोट नहीं आई। हालांकि हादसे के बाद दोनों की पैरामेडिक्स ने प्लेन में ही जांच की और यह सुनिश्चित किया कि दोनों पूरी तरह सही हैं और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजने की ज़रूरत नहीं है।