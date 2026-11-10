ईरान ने कर दी डिमांड – ‘युद्ध खत्म करने के लिए अमेरिका करें हमारी 7 शर्तों के सामने सरेंडर’

हाल ही में ट्रंप ने कतर के पीएम शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल-थानी (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al Thani) से ईरान-अमेरिका युद्ध के विषय में बातचीत की। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कतर दोनों देशों के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभा रहा है और दोनों देशों के बीच शांति समझौता फिर से लागू करवाने के लिए पूरी कोशिश कर रहा है। अल-थानी से बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा कि ईरान के साथ युद्ध खत्म करने की दिशा में सकारात्मक प्रोग्रेस देखने को मिली है। अमेरिकी राष्ट्रपति ने यह भी कहा कि ईरान के खिलाफ हमलों के फिर से शुरू होने की संभावना बहुत कम है और दोनों देशों के बीच संघर्ष लगभग खत्म हो चुका है।