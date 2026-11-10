अपनी पत्नी को गुडनाइट कह लें: ट्रंप ने AI कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी को दी थी गिरफ्तार करने की धमकी

डोनाल्ड ट्रंप (File Photo)
Trump Arrest Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी एक कंपनी के एक अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रम्प ने सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर उस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी दी। यह उनके प्रशासन की तकनीक की निगरानी करने की नीति का हिस्सा है। CBS के शो '60 मिनट्स' में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक AI कंपनी से जुड़े बड़े खतरे की खुफिया जानकारी मिलने के बाद खुद दखल दिया था।
ट्रंप ने कहा, "हमारे सामने एक ऐसी स्थिति आई थी, जहां हमें पता चला कि कोई व्यक्ति AI का इस्तेमाल करके कुछ गलत कर रहा है।" नियमों का पालन कराने के लिए उन्होंने AI क्षेत्र की एक "बड़ी" कंपनी के अज्ञात अधिकारी को एक सख्त अल्टीमेटम दिया था।
ट्रंप ने बताया, "हमने उन्हें कड़े शब्दों में कहा, 'जेल जाने के लिए तैयार हो जाओ। अपनी पत्नी को गुड नाइट किस कर लो।' उन्होंने उस व्यक्ति से अगली सुबह तक गिरफ्तारी के लिए तैयार रहने को कहा। हमने कहा, 'अभी घर जाओ। अपनी पत्नी और बच्चों से मिलो। उन्हें गुड नाइट किस करो, क्योंकि कल सुबह तुम जेल जा रहे हो।'"
अमेरिकी राष्ट्रपति के अनुसार, इस सख्त कदम का तुरंत असर हुआ। उन्होंने बताया कि उनके दखल के बाद "उस व्यक्ति ने सब कुछ पूरी तरह बदल दिया।" साथ ही, उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि न्याय विभाग (Department of Justice) तकनीक से जुड़े खतरों पर लगातार नजर रख रहा है।
अपने प्रशासन की व्यापक तकनीकी रणनीति के बारे में बात करते हुए, ट्रंप ने उन शोधकर्ताओं की चेतावनियों को खारिज कर दिया, जो AI से मानव अस्तित्व को खतरे की आशंका जता रहे थे। ट्रम्प का तर्क है कि राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। वाशिंगटन और बीजिंग के बीच चल रही भू-राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता पर जोर देते हुए उन्होंने कहा कि अमेरिका पीछे नहीं रह सकता।
ट्रंप ने कहा, "सबसे पहली बात, चीन के पास यह तकनीक आ जाएगी, ठीक है? तो अगर हमारे पास यह नहीं होगी, तो चीन के पास जरूर होगी।" उन्होंने आगे कहा, "इससे हम बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ जाएंगे। यह सब हमारे और चीन के बीच की बात है। इसमें कोई तीसरा पक्ष नहीं है।"
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