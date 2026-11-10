अपनी पत्नी को गुडनाइट कह लें: ट्रंप ने AI कंपनी के एक शीर्ष अधिकारी को दी थी गिरफ्तार करने की धमकी

Trump Arrest Threat: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) से जुड़ी एक कंपनी के एक अधिकारी को कड़ी चेतावनी दी थी। ट्रम्प ने सुरक्षा नियमों के कथित उल्लंघन को लेकर उस अधिकारी को तुरंत गिरफ्तार करने की धमकी दी। यह उनके प्रशासन की तकनीक की निगरानी करने की नीति का हिस्सा है। CBS के शो '60 मिनट्स' में अमेरिकी राष्ट्रपति ने एक घटना का जिक्र किया, जिसमें उन्होंने एक AI कंपनी से जुड़े बड़े खतरे की खुफिया जानकारी मिलने के बाद खुद दखल दिया था।