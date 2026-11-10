ईरान युद्ध को लेकर घिरे अमेरिकी रक्षा मंत्री हेगसेथ, महाभियोग की तैयारी के बीच ट्रंप और रुबियो ने किया बचाव

महाभियोग को लेकर होने वाली वोटिंग प्रक्रिया से पहले रक्षा मंत्री पीट हेगसेथ के लिए राहत की खबर यह है कि उन्हें देश के शीर्ष नेतृत्व का मजबूत समर्थन मिल रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर अपनी टीम के सहयोगी पर पूरा भरोसा जताया है और वह मजबूती से हेगसेथ के साथ खड़े हैं। वहीं, विदेश मंत्री मार्को रुबियो ने महाभियोग लाने की तमाम कोशिशों को पूरी तरह अनुचित बताया है। रुबियो ने सार्वजनिक रूप से पीट हेगसेथ की तारीफ करते हुए उन्हें एक अच्छा रक्षा मंत्री बताया है।