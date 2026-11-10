रूस-यूक्रेन युद्ध खत्म कराने के लिए बैठक से पहले सामने आया ट्रंप का मास्टर प्लान, अब क्या करेंगे जेलेंस्की?

रूस और यूक्रेन के बीच पिछले साढ़े चार साल से जारी युद्ध को खत्म कराने के लिए एक बार फिर कूटनीतिक कोशिशें तेज हो गई हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक बड़े शांति समझौते की उम्मीद जताने के बाद मंगलवार से अबू धाबी में रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधियों के बीच बातचीत शुरू होने जा रही है। दो दिनों तक चलने वाली इस बैठक में अमेरिका मध्यस्थ की भूमिका निभाएगा। फरवरी के बाद यह पहला मौका है, जब दोनों देशों के अधिकारी इस तरह की बातचीत के लिए एक साथ बैठेंगे।