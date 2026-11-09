यमन में हूतियों के साथ क्यों खड़ा है ईरान? खुद बताई वजह, अमेरिका को भी दिया बड़ा संदेश

यमन में जारी संघर्ष के बीच ईरान ने हूती विद्रोहियों को अपना समर्थन देने के पीछे की वजह बताई है। ईरान ने कहा है कि यमन को लेकर उसकी नीति किसी दूसरे देश के आंतरिक मामलों में दखल देने की नहीं, बल्कि वहां शांति और क्षेत्रीय स्थिरता बनाए रखने की है। ईरान का कहना है कि यमन के लोगों के हितों की रक्षा करना और उन्हें अपना भविष्य तय करने का अधिकार देना जरूरी है।