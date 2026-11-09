स्वर्ग या नरक? ट्रंप ने खोला मौत के बाद का राज, बोले- ‘सिद्धांत रूप में स्वर्ग जाऊंगा’

ग्राहम ने 'X' (ट्विटर) पर लिखा, "इंटरव्यू के आखिर में, उन्होंने राजनीति से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण विषय पर बात की। उन्होंने राष्ट्रपति से पूछा कि 80 साल की उम्र में और कई बार जानलेवा हमलों से बचने के बाद, उन्हें क्या लगता है कि उनकी मृत्यु के बाद क्या होगा? राष्ट्रपति ट्रम्प ने कहा कि वे स्वर्ग जाना चाहते हैं, नर्क नहीं। मुझे लगता है कि अगर ज्यादातर लोगों से यही सवाल पूछा जाए, तो वे भी यही कहेंगे। लेकिन स्वर्ग की अपनी सीमाएं हैं। स्वर्ग में प्रवेश के लिए कुछ खास और बहुत सख्त शर्तें हैं। बाइबल के अनुसार, स्वर्ग में जाने के लिए आपको अपने पापों को स्वीकार करना होगा, पश्चाताप करते हुए उनसे दूर होना होगा और विश्वास के साथ यीशु मसीह को अपनाना होगा… धर्म आपको नहीं बचा सकता—केवल उद्धारकर्ता यीशु मसीह के साथ आपका रिश्ता ही आपको बचा सकता है। क्या आपको इस बात का भरोसा है?"