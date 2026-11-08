9 नवंबर 2026,

सोमवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Diwali

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

विदेश

अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में बड़ा हादसा, सेनेगल के तट पर डूबी नाव, 21 की मौत

सेनेगल के तट के पास प्रवासियों से भरी नाव समुद्र में डूब गई। हादसे में 21 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति को बचाया गया। लापता लोगों की तलाश जारी है।
2 min read
Follow Patrika on Google News
Google source verification

भारत

image

Mukul Kumar

Updated: 8 Nov 2026, 6:48 PM IST

Sea Ship

समुद्र में जहाज। (प्रतीकात्मक तस्वीर/ANI)

पश्चिमी अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के लिए समुद्र का रास्ता एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। सेनेगल के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव समुद्र में डूब गई।

इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया गया है। समुद्र में डूबे अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। आशंका है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।

समुद्र में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका

सेनेगल के गृह मंत्रालय ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार शाम तक राहत और बचाव दल को समुद्र से 21 शव मिले थे।

वहीं, हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति को बचा लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि समुद्र में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।

डकार से करीब 180 किलोमीटर दूर हुआ हादसा

यह हादसा सेनेगल के केबेमेर शहर के समुद्री तट के पास हुआ। यह जगह राजधानी डकार से करीब 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नाव में ऐसे लोग सवार थे जो अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे थे।

हालांकि, सेनेगल के गृह मंत्रालय ने अभी यह साफ नहीं किया है कि हादसे के समय नाव में कुल कितने लोग मौजूद थे। यही वजह है कि फिलहाल लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है।

सरकारी एजेंसियां समुद्र में तलाशी अभियान चला रही हैं। बचाव दल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति समुद्र में जीवित तो नहीं बचा है। अधिकारियों की ओर से हादसे के कारणों को लेकर भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।

स्पेन पहुंचने की कोशिश में जा रही हजारों लोगों की जान

अफ्रीकी देशों से यूरोप पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग खतरनाक समुद्री रास्तों का सहारा लेते हैं। खासतौर पर सेनेगल, मॉरिटानिया और आसपास के पश्चिमी अफ्रीकी देशों से लोग अटलांटिक महासागर के रास्ते स्पेन के कैनरी द्वीप समूह पहुंचने की कोशिश करते हैं।

बेहतर रोजगार, आर्थिक परेशानियों और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में लोग छोटी और असुरक्षित नावों में सवार होकर लंबा समुद्री सफर तय करते हैं।

इस दौरान खराब मौसम, ऊंची लहरें, नावों में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना और खाने-पीने की कमी उनकी जान के लिए बड़ा खतरा बन जाती है।

इस साल भी सैकड़ों प्रवासियों की मौत

प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन वॉकिंग बॉर्डर्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के शुरुआती पांच महीनों में ही 635 लोगों की मौत यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान हो चुकी है।

पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग पश्चिमी अफ्रीका से स्पेन के कैनरी द्वीप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग लगातार इस खतरनाक रास्ते को चुन रहे हैं।

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.