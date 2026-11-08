अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में बड़ा हादसा, सेनेगल के तट पर डूबी नाव, 21 की मौत

समुद्र में जहाज। (प्रतीकात्मक तस्वीर/ANI)
पश्चिमी अफ्रीका से यूरोप पहुंचने की कोशिश कर रहे प्रवासियों के लिए समुद्र का रास्ता एक बार फिर जानलेवा साबित हुआ है। सेनेगल के तट के पास प्रवासियों से भरी एक नाव समुद्र में डूब गई।
इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया गया है। समुद्र में डूबे अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। आशंका है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।
सेनेगल के गृह मंत्रालय ने रविवार को इस घटना की जानकारी दी। मंत्रालय के मुताबिक, शनिवार शाम तक राहत और बचाव दल को समुद्र से 21 शव मिले थे।
वहीं, हादसे में जीवित बचे एक व्यक्ति को बचा लिया गया था। अधिकारियों ने बताया कि समुद्र में अभी और लोगों के फंसे होने की आशंका को देखते हुए तलाशी अभियान चलाया जा रहा है।
यह हादसा सेनेगल के केबेमेर शहर के समुद्री तट के पास हुआ। यह जगह राजधानी डकार से करीब 180 किलोमीटर उत्तर में स्थित है। शुरुआती जानकारी के मुताबिक, नाव में ऐसे लोग सवार थे जो अवैध तरीके से दूसरे देश जाने की कोशिश कर रहे थे।
हालांकि, सेनेगल के गृह मंत्रालय ने अभी यह साफ नहीं किया है कि हादसे के समय नाव में कुल कितने लोग मौजूद थे। यही वजह है कि फिलहाल लापता लोगों की सही संख्या का पता लगाना मुश्किल है।
सरकारी एजेंसियां समुद्र में तलाशी अभियान चला रही हैं। बचाव दल यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि कहीं कोई व्यक्ति समुद्र में जीवित तो नहीं बचा है। अधिकारियों की ओर से हादसे के कारणों को लेकर भी विस्तृत जानकारी सामने नहीं आई है।
अफ्रीकी देशों से यूरोप पहुंचने के लिए बड़ी संख्या में लोग खतरनाक समुद्री रास्तों का सहारा लेते हैं। खासतौर पर सेनेगल, मॉरिटानिया और आसपास के पश्चिमी अफ्रीकी देशों से लोग अटलांटिक महासागर के रास्ते स्पेन के कैनरी द्वीप समूह पहुंचने की कोशिश करते हैं।
बेहतर रोजगार, आर्थिक परेशानियों और सुरक्षित भविष्य की उम्मीद में लोग छोटी और असुरक्षित नावों में सवार होकर लंबा समुद्री सफर तय करते हैं।
इस दौरान खराब मौसम, ऊंची लहरें, नावों में क्षमता से ज्यादा लोगों को बैठाना और खाने-पीने की कमी उनकी जान के लिए बड़ा खतरा बन जाती है।
प्रवासियों के अधिकारों के लिए काम करने वाले संगठन वॉकिंग बॉर्डर्स के आंकड़ों के मुताबिक, इस साल के शुरुआती पांच महीनों में ही 635 लोगों की मौत यूरोप पहुंचने की कोशिश के दौरान हो चुकी है।
पिछले कुछ वर्षों में हजारों लोग पश्चिमी अफ्रीका से स्पेन के कैनरी द्वीप पहुंचने की कोशिश में अपनी जान गंवा चुके हैं। इसके बावजूद बेहतर जिंदगी की तलाश में लोग लगातार इस खतरनाक रास्ते को चुन रहे हैं।
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