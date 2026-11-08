अफ्रीका से यूरोप जाने की कोशिश में बड़ा हादसा, सेनेगल के तट पर डूबी नाव, 21 की मौत

इस दर्दनाक हादसे में कम से कम 21 लोगों की मौत हो गई है, जबकि एक व्यक्ति को सुरक्षित बचाया गया है। समुद्र में डूबे अन्य लोगों की तलाश के लिए बचाव अभियान जारी है। आशंका है कि इस हादसे में मरने वालों की संख्या अभी और बढ़ सकती है।