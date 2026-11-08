यूक्रेन के जापोरिज्जिया परमाणु प्लांट की बिजली सप्लाई ठप, डीजल जनरेटर के सहारे चल रहे सुरक्षा सिस्टम, रूस का दावा

यूक्रेन में रूस के नियंत्रण वाले जापोरिज्जिया परमाणु ऊर्जा संयंत्र से बड़ी खबर सामने आई है। दक्षिण-पूर्वी यूक्रेन में स्थित इस परमाणु संयंत्र की बाहरी बिजली सप्लाई पूरी तरह बंद हो गई है। इसके बाद प्लांट के जरूरी उपकरणों को चलाने के लिए बैकअप डीजल जनरेटर का सहारा लेना पड़ रहा है।