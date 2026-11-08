पाकिस्तान के PM शहबाज शरीफ के बदले सुर, दिवाली पर खास संदेश; हिंदू समुदाय को बताया देश की ताकत

शहबाज शरीफ ने अपने संदेश में कहा कि पाकिस्तान का हिंदू समुदाय देश की राष्ट्रीय पहचान का अभिन्न हिस्सा है। देश के सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक विकास में उसका महत्वपूर्ण योगदान रहा है, जो सराहना के योग्य है। उन्होंने कहा कि समाज में मौजूद विभिन्न सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं एक मूल्यवान सामाजिक संपत्ति हैं। पाकिस्तान को अपनी धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता पर गर्व है। उन्होंने आगे कहा कि उनकी सरकार धर्म, आस्था, रंग या जातीयता के भेदभाव के बिना सभी नागरिकों के अधिकारों और धार्मिक स्वतंत्रता की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है। देश का सामूहिक संकल्प एक शांतिपूर्ण, समावेशी और समृद्ध राष्ट्र का निर्माण करना है।