यूक्रेन का साथ देना इटली के विदेश मंत्री को पड़ा भारी! रूसी समर्थक हैकर्स ने डार्क वेब पर लीक की निजी जानकारी

इस घटना के सामने आने के बाद इटली की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है। प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने विदेश मंत्री के प्रति समर्थन जताते हुए इसे गंभीर मामला बताया है। उन्होंने कहा कि सरकारी अधिकारियों से जुड़ी गोपनीय जानकारी की बिक्री और उसे सार्वजनिक करना बेहद चिंताजनक है।