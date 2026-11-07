‘हम रूस के हाथों बंटना नहीं चाहते’, जेलेंस्की की यूरोप को चेतावनी, अबू धाबी वार्ता से पहले बड़ा बयान

अमेरिकी विशेष दूत स्टीव विटकॉफ पहले ही घोषणा कर चुके हैं कि अमेरिका 10-11 नवंबर को अबू धाबी में यूक्रेन और रूस के बीच कार्यकारी स्तर की वार्ता में मध्यस्थता करेगा। इसमें युद्ध के बाद की सुरक्षा व्यवस्था, तनाव घटाने, मानवीय प्रयासों और शांति समझौते की दिशा में कदमों पर चर्चा होगी। इस पर जेलेंस्की ने कहा कि यूक्रेन को कई प्रस्ताव मिले हैं और अलग-अलग स्तर पर बातचीत चल रही है, जिनमें से कुछ उपयोगी और अहम हैं। जेलेंस्की ने कहा कि संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता हर स्वतंत्र देश के लिए बुनियादी सिद्धांत हैं।