पैराग्वे के राष्ट्रपति की कुर्सी गई, महाभियोग से सैंटियागो पेना हटाए गए, घर में नजरबंद

President of Paraguay impeached: दक्षिण अमेरिकी देश पैराग्वे में बैंकिंग संकट ने राष्ट्रपति सैंटियागो पेना की कुर्सी छीन ली है। संसद के उच्च सदन सीनेट ने शुक्रवार को महाभियोग के जरिए उन्हें हटाने के लिए भारी बहुमत में वोटिंग हुई। हालांकि, पेना गुरुवार को ही पद से इस्तीफा दे चुके थे, लेकिन सांसदों ने उनका इस्तीफा स्वीकार करने के बजाए महाभियोग का रास्ता चुना। अब पेना को घर में नजरबंद कर दिया गया है। उनकी जगह उपराष्ट्रपति पेड्रो एलियाना देश के नए राष्ट्रपति बने हैं।