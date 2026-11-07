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ट्रंप को जान से मारने की धमकी, व्हाइट हाउस के पास राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ वेनेजुएला का नागरिक

Donald Trump: व्हाइट हाउस के पास हथियारों के साथ पकड़े गए वेनेजुएला के नागरिक ने ट्रंप की हत्या की धमकी दी थी। उसकी कार से AR-15 राइफल, मैक 10 और ग्लॉक 43X समेत तीन बंदूकें बरामद हुई हैं।
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भारत

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Pratiksha Gupta

Updated: 7 Nov 2026, 8:16 AM IST

Trump assassination threat

ट्रंप को मारने के इरादे से वॉशिंगटन पहुंचा वेनेजुएला का शख्स गिरफ्तार (फोटो सोर्स-@BillMelugin_)

Venezuela Man Arrested: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास तीन बंदूकों और भारी मात्रा में गोलियों के साथ वेनेजुएला के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे वॉशिंगटन जाकर ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थी।

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