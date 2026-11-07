ट्रंप को जान से मारने की धमकी, व्हाइट हाउस के पास राइफल और पिस्टल के साथ गिरफ्तार हुआ वेनेजुएला का नागरिक

Venezuela Man Arrested: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की सुरक्षा को लेकर एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है। वॉशिंगटन में व्हाइट हाउस के पास तीन बंदूकों और भारी मात्रा में गोलियों के साथ वेनेजुएला के एक नागरिक को गिरफ्तार किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, आरोपी ने दावा किया कि उसे आवाजें सुनाई दे रही थीं, जो उसे वॉशिंगटन जाकर ट्रंप की हत्या करने के लिए कह रही थी।