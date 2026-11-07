कौन हैं स्टीफन मिलर? जिन्हें ट्रंप ने सौंपी व्हाइट हाउस की कमान, सख्त इमिग्रेशन और मास डिपोर्टेशन नीति के माने जाते हैं सूत्रधार

Stephen Miller: मिडटर्म चुनाव में रिपब्लिकन पार्टी की हार के बाद अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक बड़े एडमिनिस्ट्रेटिव बदलाव की घोषणा की है, जिसमें स्टीफन मिलर को व्हाइट हाउस का नया चीफ ऑफ स्टाफ अपॉइंट किया गया है। 41 साल के मिलर अभी पॉलिसी के लिए डिप्टी चीफ ऑफ स्टाफ और होमलैंड सिक्योरिटी के एडवाइजर के तौर पर काम कर रहे हैं। प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ सोशल पर घोषणा की कि मिलर सोमवार 9 नवंबर को ऑफिशियली यह रोल संभालेंगे। वह सूसी विल्स की जगह लेंगे, जो पहली महिला चीफ ऑफ स्टाफ थीं। ट्रंप ने साफ किया कि विल्स अब व्हाइट हाउस से बाहर जाकर उनके पॉलिटिकल ऑपरेशन्स को देखेंगी।