होर्मुज स्ट्रेट में समुद्री बारूदी सुरंगों का कहर जारी, तेल के दो जहाज बने शिकार

होर्मुज स्ट्रेट (Strait of Hormuz) से गुज़रने के लिए कई जहाज ईरान (Iran) के आदेश का उल्लंघन कर रहे हैं। ईरान ने इस रणनीतिक जलमार्ग को बंद किया हुआ है और किसी को भी बिना समन्वय के इससे न गुज़रने की चेतावनी दी है। हालांकि अमेरिका (United States of America) की नेवी ने कुछ समय पहले कहा था कि होर्मुज स्ट्रेट में जहाजों की आवाजाही फिर से सामान्य हो गई है, लेकिन ईरान ने इसका खंडन किया था। अमेरिकी नेवी ने होर्मुज स्ट्रेट से गुज़रने के लिए कुछ अन्य रास्तों की भी घोषणा की थी, जिन्हें ईरान ने अवैध बताया था और ईरानी नेवी ने इन रास्तों में कई समुद्री बारूदी सुरंगें बिछा दी थीं। इन समुद्री बारूदी सुरंगों का कहर हर दिन देखने को मिल रहा है।