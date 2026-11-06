यूक्रेन पर बातचीत से पहले यूरोप में फूट? रूस ने कसा तंज, कहा- अभी तक तय नहीं कर पाए कौन करेगा वार्ता?

रूस और यूक्रेन के बीच संभावित शांति समझौते को लेकर यूरोप की भूमिका पर एक बार फिर सवाल खड़े हो गए हैं। क्रेमलिन ने शुक्रवार को यूरोपीय देशों पर तंज कसते हुए कहा कि वे अभी तक यह भी तय नहीं कर पाए हैं कि यूक्रेन की सुरक्षा और यूरोप के सुरक्षा ढांचे पर होने वाली बातचीत में उनकी तरफ से कौन प्रतिनिधित्व करेगा।