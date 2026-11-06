पेड़ से जा टकराई स्कूल बस, फ्रांस में 2 बच्चों की मौत और 16 घायल

दुनियाभर में अक्सर ही रोड एक्सीडेंट्स (Road Accidents) के कई मामले देखने को मिलते हैं। रोड सेफ्टी को वैसे तो हर देश में बेहद ही अहम माना जाता है, पर अक्सर ही इसमें चूक होने से रोड एक्सीडेंट्स के मामले सामने आते हैं। हर साल कई लोग रोड एक्सीडेंट्स की वजह से मारे जाते हैं। ऐसे ही एक रोड एक्सीडेंट का मामला आज, शुक्रवार, 6 नवंबर को फ्रांस (France) में सामने आया। यह बस एक्सीडेंट ऐन विभाग में लेंट के पास D22 सड़क पर हुई, जब एक स्कूल बस पेड़ से जा टकराई।